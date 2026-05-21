敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放った。

プレーボールから約12秒で自身を援護した。相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。

ホームランボールをキャッチしたのは、パドレスファン歴5年のダニエル・ロブレスさん。「最高に興奮している」とし、記念球は「一生の宝物にするよ！ 絶対に売らない。一生手元に置いておく。これは伝説的で、歴史的な出来事だ」と歓喜していた。

サンディエゴ在住の47歳というロブレスさん。ホームランボールをキャッチしたのは初めてだという。同地区ライバルのファンであり、ボールをグラウンドに投げ返そうと考えた聞かれると、「あれは冗談だ。ただのジョークだよ」と語った。

妻ソーニャさんはドジャースファン。夫を横目に「息子はまだ2歳だから、このボールは彼のものになるわ。彼はドジャースファンになり、オオタニファンになるはずよ」と笑っていた。



（THE ANSWER編集部）