中日のカイル・マラー

プロ野球・中日のカイル・マラー投手が20日、甲子園で行われた阪神戦の6回に野手顔負けの豪快なホームランを放った。“NPB史上最後”になるかもしれない投手のホームランに、ファンも沸いている。

完璧なアーチだった。4点をリードした6回2死一塁で、右打席に入ったマラーは、石黒の甘く入ったストレートを見事に捉えた。打球はグングンと伸びて左翼席に着弾。打球速度173キロで飛距離は122メートル。投手とは思えないホームランバッター顔負けの豪快な2ランで自らを援護すると、ベンチでは井上監督も思わず笑みを浮かべていた。

来日2年目左腕の初ホームランは、歴史的な一打になるかもしれない。セ・リーグでは来季から指名打者制の導入が決定しており、今季の残り試合で投手による本塁打が出なければ、NPB史上最後の投手アーチとなる可能性も出てきた。

中継したDAZNの野球公式Xが「投手の打球ではない 先発マラーが”ジエンゴ” 来日初ホームラン 自らのバットで点差を広げる」と記して動画を投稿すると、ファンからも反応が相次いだ。

「マラーやばいな。ピッチャーのスイングじゃない」

「しかも甲子園かよ笑」

「誰が最後のピッチャーホームランになるのか気になった。もしかしたらこれかもしれない」

「スイングも打球も野手顔負けだな」

「これがプロの投手最後のホームランかもしれないと思うと目に焼き付けた方がいい」

「『左投げ右打ち』でホームランって･･･実にレアなシーン」

「DH制になるとこういうトンデモには出会えなくなる」

マラーは投げては、6回2/3を5安打4失点、9奪三振の粘投も白星はつかず。中日は一時7点リードしたものの、マラーの後を継いだリリーフ陣が打ち込まれ、7-8で逆転でサヨナラ負けを喫している。



（THE ANSWER編集部）