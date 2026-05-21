【「CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）」（プレミアム/スタンダード）】 5月22日 発売予定 価格：オープン（参考価格：プレミアム 1,980円/スタンダード 1,320円）

「CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）」（プレミアム）パッケージ 表

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）」（プレミアム/スタンダード）を5月22日に発売する。価格はどちらもオープン。参考価格はプレミアムが1,980円、スタンダードが1,320円。

「CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）」は、Switch2の画面を保護するガラスパネル。付属の貼り付けキットを使用することで、貼り付けが苦手な人でも簡単かつ正確に装着できる。

接着面には高品質なシリコン素材を採用。自己吸着タイプのため、パネルがすっと貼り付き、気泡が入りにくい仕様となっている。万が一、細かな気泡が入った場合でも、時間の経過とともに自然に抜けていく。

素材は、硬度9Hの強化ガラスを採用。ガラス部分の厚さは、プレミアムモデルが0.2mm、スタンダードモデルが0.33mmとなっており、装着時の違和感を抑えながら、画面をキズからしっかり保護する。ドック使用時やタッチパネル操作にも問題なく対応している。なお、プレミアムモデルにはAGC製（日本製）ガラスが使用されている。

「CYBER・貼り付けキット付き高硬度ガラスパネル[高光沢タイプ]（Switch2用）プレミアム/スタンダード」

【プレミアム】

パッケージ 裏

【スタンダード】

パッケージ 表

パッケージ 裏

【主な特徴】

・付属の貼り付けキットを使用することで、貼り付けが苦手な人でも簡単かつ正確にガラスパネルを貼り付け可能

・接着面には高品質なシリコン素材を採用。自己吸着タイプのため、パネルがすっと貼り付き、気泡が入りにくい仕様

・万が一、細かい気泡が入った場合でも、時間の経過とともに自然に抜ける設計

・硬度9Hの強化ガラス素材を採用。ガラス部分の厚さは、プレミアムモデルが0.2mm、スタンダードモデルが0.33mm

・装着時の違和感が少なく、画面をキズからしっかり保護

・ドックの使用やタッチパネル操作も問題なく対応

・プレミアムはAGC製（日本製）ガラスを使用

・高級感のある高光沢タイプのガラスパネルを採用。透過率90%で透明度も高く、画面本来のクリアな映像が楽しめる

・指紋防止コーティングにより、汚れた場合も簡単に拭き取れる。

・パネルの縁はラウンドカット加工を施し、なめらかな手触りを実現

・万が一の破損に備え、飛散防止加工済み

JAN：プレミアム（4544859036965）/スタンダード（4544859036972）

対応機種：Nintendo Switch 2

セット内容：ガラスパネル×1、貼り付け用ガイド枠×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シート×1、クリーニングシート×2、取扱説明書×1

素材：強化ガラス（ガラスパネル）、ポリエステル（クリーニングクロス）