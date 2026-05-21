◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」のリアル二刀流でスタメン出場し、１回表先頭の１打席目に、初球を捉えて８号先頭打者本塁打を放った。

大谷の先頭打者本塁打は、４月１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦以来、今季３本目で敵地では今季初めて。先頭打者本塁打はメジャー通算２７本目となった。敵地での１回表先頭で初球を先頭弾にする“プレーボール弾”はメジャー通算３本目となった。

登板日に本塁打を放つのは、メジャーのレギュラーシーズンでは昨年９月１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦以来１７本目。今季初のアーチとなった。登板日の先頭弾はメジャーでのレギュラーシーズンでは自身初となった。

昨年１０月１７日（同１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦では登板日に先頭弾を放っている、ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者は「大谷翔平 ＭＬＢの歴史の中で２本目となる投手の先頭打者本塁打 もう１本は彼が昨年のＮＬＣＳ（ナ・リーグ優勝決定シリーズ）第４戦で打った」と投稿した。昨季の先頭弾はフルカウントからの６球目を捉えたアーチだったため、投手の初球先頭弾は史上初の快挙となった。

大谷は日本ハム時代にも１本、登板日に先頭弾を放っており、１６年７月３日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）で放った登板日の先頭弾は、この日と同じ初球を捉えたアーチだった。