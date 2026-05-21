佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。



「二十四節気の小満」

5月21日は二十四節気の「小満」です。太陽の光を浴びた草木が成長し、生命が満ち始める頃とされていて、作物が順調に育ち、農家が「少し満足する」ことが由来とも言われています。日差しが強くなる頃ですが、ことしは暦に反して梅雨の走りのような天気となりそうです。



「天気の予想」

午前を中心に雨が降るでしょう。雷を伴って強く降る可能性がありますので、空模様に注意してください。午後にはやむところが多いでしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日よりも大幅に低く、久留米市は28℃、福岡市や佐賀市は27℃、北九州市は25℃の予想です。湿度が高く、蒸し暑いでしょう。



「なのか間予報」

金曜日の午後には日差しが戻りますが、土曜日はまた雲が多くすっきりしない天気となりそうです。来週も曇りや雨の日が多く、気温が上がるため蒸し暑い日が続くでしょう。ただ、再来週には再び晴れが続く見通しなので、このまま予想が大きく変わらなければ、九州北部の梅雨入りの発表はもう少し先になる可能性が高いでしょう。