会社資金43億ウォン（約4億5500万円）余りを横領した容疑で、昨年執行猶予付き懲役刑を言い渡された女優ファン・ジョンウムが活動再開に向けて動き出した。

ファン・ジョンウムは19日、YouTube（ユーチューブ）チャンネルを開設し、「久しぶりにごあいさつします。1年ぶりに伝えるこれまでの話」と題した動画を公開した。

この動画で、ファン・ジョンウムは「多くの方々がご存知の通り大きな出来事があり、それを収拾するのに慌ただしく過ごした。1年が1カ月のように過ぎ去った」とし、「私のせいで被害を受ける方々が生じないよう、自分なりに最善を尽くして責任を取ろうと努力した」と明らかにした。

ファン・ジョンウムは事件直前に広告撮影をしていたことについて、「広告を撮った直後に出来事が明るみになった」とし、「ひとまず違約金は全額支払った。お金を支払ったからといって私の過ちが解決されるわけではないので、その部分がとても申し訳ない」と語った。

その上で、「私の行動の結果として制作陣と広告主、ファンの皆さんに被害を与えてしまい、つらさは到底言葉では言い表せない」と付け加えた。

ファン・ジョンウムは「自分にできることは演技しかないのに、今後また演技ができるのか、復帰できないかもしれないと思った」とし、「『何をして生きていこうか、何をしてお金を稼ごうか』という漠然とした恐怖があった」と打ち明けた。

YouTubeを始めた理由については、「私を訪ねてくださることに感謝して、とにかく言われたことはやろうと思った」とし、「私を訪ねてくださる時までやろうと思い、決心することになった」と話した。

大衆の批判的な視線については、「『なぜ出てくるのか』『見たくない』と思う方々も当然いるだろう」とし、「（そうした視線を）全て受け入れ、私が許しを請わなければならない。多くの方々の気持ちが落ち着くまで、何でもしなければならないのではないかと思う」と語った。

ファン・ジョンウムはYouTubeチャンネルの概要欄を通じて、「私の未熟さで多くの方々に失望と心配をおかけし、申し訳ない気持ちしかない」とし、「言い訳より責任ある態度で自分自身を振り返り、学んでいく日常と真心をゆっくり込めていこうと思う。見守ってくださる方々に恥ずかしくないよう、誠意を尽くしたい」と明らかにした。

ファン・ジョンウムは昨年、自身が100％株式を保有する芸能事務所資金43億4000万ウォン余りを横領した容疑で裁判にかけられ、懲役2年、執行猶予4年を言い渡された。ファン・ジョンウムは横領した金額のうち42億ウォンを暗号資産に投資し、残りは財産税や地方税を納付するためのカード代金などに使ったことが把握された。

ファン・ジョンウム側は初公判で公訴事実を全て認めた後、被害額を全額弁済した。ファン・ジョンウムと検察の双方が控訴状を提出しなかったことで、1審判決がそのまま確定した。