韓国伝統の黒ヤギ×アザミ、毎日飲みやすく！ TONELL STYLE「アザミ黒ヤギエキス」

記事ポイント 韓国の伝統滋養食材「黒ヤギ」にアザミ由来成分を組み合わせた飲料「アザミ黒ヤギエキス」が予約販売開始30包入り通常価格27,000円・定期購入22,950円、7包入りトライアルパック5,400円の2ラインナップ発送は2026年6月〜7月を予定、製造は大韓民国 韓国の伝統滋養食材「黒ヤギ」にアザミ由来成分を組み合わせた飲料「アザミ黒ヤギエキス」が予約販売開始30包入り通常価格27,000円・定期購入22,950円、7包入りトライアルパック5,400円の2ラインナップ発送は2026年6月〜7月を予定、製造は大韓民国

韓国の伝統的な滋養食材「黒ヤギ」を現代の生活に取り入れやすい形に仕上げたドリンクが登場します。

ウェルネス＆ビューティーECサイトを運営する英進が、「アザミ黒ヤギエキス」の予約販売を2026年5月21日より開始しています。

トライアルサイズも用意されており、初めての方も試しやすい構成になっています。

TONELL STYLE「アザミ黒ヤギエキス」





ブランド名：TONELL STYLE（トネルスタイル）商品名：アザミ黒ヤギエキス（30包入り／7包入りトライアルパック）製造国：大韓民国（韓国）内容量：100ml × 30包 または 100ml × 7包価格：27,000円（税込）／定期購入22,950円（税込）、トライアル5,400円（税込）発送予定：2026年6月〜7月販売：TONELL STYLE公式ECサイト

TONELL STYLEは、流行に左右されない本質的な美と健康をコンセプトに、スキンケア・インナーケア・美容アイテムを厳選して展開するECサイトです。

今回発売される「アザミ黒ヤギエキス」は、韓国で古くから滋養・美容目的で親しまれてきた黒ヤギを主原料とし、アザミ由来成分・りんご・なつめを配合することで黒ヤギ特有の風味を和らげた飲みやすいドリンクとして仕上げられています。

30包入りと7包入りトライアルパックの2ラインナップが用意されており、継続ケアを重視する方から初めて試す方まで、目的や生活スタイルに合わせた選択が可能です。

アザミ黒ヤギエキスの特徴・成分





落ち着いたダークトーンのボックスパッケージに「アザミ黒ヤギエキス」の文字が配されたデザインで、インナーケアアイテムとして棚に置いても馴染む仕上がりです。

主原料の黒ヤギは、韓国で古くから体質改善・美容ケアに用いられてきた伝統滋養食材で、現代の研究でも注目を集めています。

アザミ・りんご・なつめを組み合わせることで黒ヤギ特有のクセのある風味が抑えられており、毎日続けやすいすっきりとした飲み口に調整されています。

製造は大韓民国で行われており、韓国の食文化・美容文化に根ざした処方がそのまま採用されています。

ラインナップと価格





30包入りは体質改善や美容ケアを中長期で継続したい方向けのラインナップで、通常価格27,000円（税込）、定期購入価格22,950円（税込）で提供されます。

1箱で約1か月分のケアが可能な100ml×30包の内容量で、BOXサイズは320×135×225mmです。





個包装は持ち運びに便利なスティック型で、外出先や職場でもそのまま手軽に飲めます。

7包入りトライアルパックは5,400円（税込）で、まず味や体感を確認したい方の初回購入に対応しています。

どちらも2026年6月〜7月の発送予定で、TONELL STYLE公式ECサイトから予約が受け付けられています。

アザミ・りんご・なつめの配合により仕上げられた「アザミ黒ヤギエキス」は、30包入り定期購入で1包あたり約765円と、毎日のインナーケアとして継続しやすい価格帯に設定されています。

韓国伝統の滋養食材を取り入れたいと考える20〜40代女性に向け、飲みやすさと継続性を重視した処方が採用されています。

TONELL STYLE「アザミ黒ヤギエキス」の紹介でした。

よくある質問

Q. アザミ黒ヤギエキスはどこで購入できますか？

A. TONELL STYLE公式ECサイトで予約販売が受け付けられています。

30包入り（通常27,000円・定期22,950円）と7包入りトライアルパック（5,400円）の2種類が用意されており、発送は2026年6月〜7月が予定されています。

Q. 1日あたりの摂取量や飲み方に指定はありますか？

A. 公式サイトに摂取方法の詳細が掲載されています。

個包装タイプ（100ml）の使い切り設計で、日々のインナーケアに取り入れやすい形式です。

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