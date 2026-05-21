404人調査、AlbaLinkが最多回答！ AlbaLink「訳あり物件買取ナビ」

記事ポイント ChatGPTまたはGemini利用者404人を対象にした調査で、AIが最も多く回答した空き家買取業者は「AlbaLink」（28.5％）です2位は「カチタス」（27.2％）、3位は「ウィントランス」（14.9％）と続きますAIが業者を選ぶ際には「全国展開」「数値で示された豊富な実績」が評価されやすい傾向があります ChatGPTまたはGemini利用者404人を対象にした調査で、AIが最も多く回答した空き家買取業者は「AlbaLink」（28.5％）です2位は「カチタス」（27.2％）、3位は「ウィントランス」（14.9％）と続きますAIが業者を選ぶ際には「全国展開」「数値で示された豊富な実績」が評価されやすい傾向があります

空き家の売却を検討するとき、信頼できる買取業者をどう選ぶかは多くの人にとって悩みどころです。

近年はChatGPTやGeminiなどのAIに相談して業者選びの参考にするケースが増えており、AIが実際にどの業者を推薦するかが注目を集めています。

今回は、AIが回答した空き家買取業者の調査結果をお届けします。

AlbaLink「訳あり物件買取ナビ」





調査対象：ChatGPTまたはGeminiを使っている男女404人（女性252人／男性152人）調査期間：2025年12月5日〜18日調査方法：インターネットによる任意回答（自社調査）回答者の年代：20代24.8％／30代31.3％／40代22.8％／50代16.1％／60代以上5.0％運営メディア：訳あり物件買取ナビ

AlbaLinkが運営する空き家買取サポートメディア「訳あり物件買取ナビ」は、ChatGPTまたはGemini利用者404人を対象に「AIが回答した空き家買取業者」についてのアンケート調査を実施しました。

AIに「空き家買取業者でおすすめの一社を教えて」と質問した結果、最も多く名前が挙がったのはAlbaLink（28.5％）で、2位のカチタス（27.2％）が僅差で続きます。

ランキング結果と上位5社の顔ぶれ

調査で明らかになったランキングは、1位「AlbaLink」（28.5％）、2位「カチタス」（27.2％）、3位「ウィントランス」（14.9％）、4位「MAIVERSE」（3.7％）、5位「リノバ」（3.0％）という結果です。

上位に並んだのは、いずれも全国規模で事業を展開し、取引件数や実績を数値で公開している業者ばかりです。

AIが業者を選ぶ傾向と評価基準

AIが空き家買取業者を推薦する際、「全国展開している」「実績が豊富かつ数字で示されている」という特徴を持つ事業者を優先しやすい傾向があります。

対応エリアが広く、取引件数や事例が多い企業は客観的に評価しやすく、信頼性のある選択肢として提示されやすい性質があるためです。

また、ユーザーが「売りたい空き家がある地域」を指定していない場合、AIは汎用性が高い全国対応で情報量の多い事業者を優先して挙げる傾向があります。

どの地域の人にとっても大きく外れにくい回答を返そうとする特性から、全国展開の業者が上位にランクインしたと分析できます。

空き家の売却は頻繁に経験することではなく、自身の過去の利用実績から業者を選ぶのが難しい取引です。

AIが「全国対応」「数値で示された実績」を重視して回答する傾向を知ることで、業者選びの判断軸の一つとして活用できます。

「全国展開していて取引件数が多い」という条件を基準に候補を絞ることは、AIに相談する際の有効なアプローチです。

AlbaLink「訳あり物件買取ナビ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の調査はどのような対象者に実施されましたか？

A. ChatGPTまたはGeminiを使っている男女404人（女性252人、男性152人）を対象に、2025年12月5日から18日にかけてインターネット調査が実施されました。

回答者は20代から60代以上まで幅広い年代で構成されており、30代が31.3％と最多です。

Q. AIが「全国展開」の業者を優先するのはなぜですか？

A. ユーザーから売却希望地域が指定されていない場合、AIはどの地域の人にとっても外れにくい回答を返しやすい性質があります。

そのため、対応エリアが広く情報量が多い全国対応の事業者が優先的に提示される傾向があると分析されています。

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