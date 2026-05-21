1歳で小児がん「ユーイング肉腫」と診断された愛迷（あいまい）みんみんさん。生涯上限の放射線治療と「世界で2番目にきつい抗がん剤」による闘病を乗り越え、今年30歳で無事に出産を果たした。

【画像】右が平均的な成人女性のバストで、左が性成熟を迎える前の小学生の胸だと語る。左胸だけでなく、周囲の筋肉なども成長していないので、やや身体がいびつになっているそう

幼い彼女はいかにして過酷な治療を生き抜いたのか。常に笑顔で看病を続けた母の隠された涙と、自らの病の深刻さに気づいた日の知られざるエピソードなど、壮絶な幼少期のリアルを語る。

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1歳のときに発覚した希少がん「ユーイング肉腫」

――ご出産、本当におめでとうございます。ただでさえ出産は命がけですが、深刻な持病をお持ちとのこと、ご不安も大きかったのではないですか。

愛迷みんみん（以下、愛迷） ありがとうございます。私は子どもを望んでいましたが、夫はいつも私の身体を心配してくれて、「身体に負担がかかるから心配だ」と言っていました。幼い頃から放射線治療などをしてきたので、妊娠ができたことが幸運だなと今振り返っても思います。出産は、妊娠34週0日で帝王切開にて行って、いまは元気な男の子との生活が始まっています。

――さきほど、幼い頃の闘病の話が出ました。1歳で希少がんが判明したとのことですが、どのように病気が見つかったのでしょう。

愛迷 はい、私は広島県に生まれたのですが、1歳2カ月でユーイング肉腫になりました。両親の話によると、1歳までは普通の元気な子だったようです。ただ、1歳を過ぎたあたりから微熱が1カ月以上も続いたそうで。



幼少期の愛迷みんみんさん

最初は近所のかかりつけ医に行きましたが、「風邪でしょう」とのことだったのですが、あまりにも微熱が長いし、鼻水などのほかの感冒症状もなく、母が不安感にかられて医師を説得してレントゲンを撮ってもらったらしいんです。医師もかなり渋々応じたらしいのですが、X線写真には胸部に白い影が写ったとのことでした。

――それが、悪性腫瘍だった。

5歳まで続いた放射線と抗がん剤の壮絶な治療

愛迷 そうです。1歳のときに、握りこぶし2つ分ほどの大きさの腫瘍があったようです。当然すぐに大きな病院を紹介してもらって入院し、手術になるわけですが、大病院の医師いわく「あと1〜2週間発見が遅かったら、生きていなかっただろう」と。ちなみに、腫瘍は肋骨にこびりついていて、1歳のときの手術で肋骨2本を摘出しています。

――当たり前ですが、闘病生活はつらいですよね。

愛迷 辛かったです。結局、私は1歳のときにユーイング肉腫だと診断されて、3歳、5歳で再発をしています。1歳から5歳までのうち、入退院を繰り返しながら、入院期間を合計すると2年強になるんです。ほとんど、病院が自宅のような生活を送っていました。

1歳で手術を経験し、抗がん剤を投与されました。このとき、髪の毛が全部抜けています。3歳のときには骨髄移植と抗がん剤にくわえ、放射線治療もやりました。このときに、人間が生涯で浴びられる放射線量の限界値まで浴びてしまっています。とにかく副作用が強かったのを覚えています。嘔吐用の銀色の皿が用意されていて、それにずっと吐いていましたね。その記憶が濃いです。

5歳で再再発したときには、もう選択できる治療法がなくて、身体に抗がん剤をばら撒いたそうです。すると、本当に奇跡的に寛解したと医師から伝えられました。

――特に抗がん剤の副作用のつらさは、現在でも思い出すほどだとか。

愛迷 20年以上の年月が経過しても、頭の片隅にずっとありますね。今後の人生でも消えないかもしれません。何種類もの抗がん剤を投与されたのですが、そのなかに当時の主治医が「世界で2番目にきつい」と言った薬があるらしいです。

また、薬のつらさももちろんですが、入院生活そのものも精神的にはこたえました。昨日まで病室で一緒に遊んでいた友だちが明日にはいなくなってしまうことを経験し、さみしいなと感じたこともありました。

――手術を経験された身体には、傷跡が今もあるのでしょうか。

病状の深刻さを知るまさかのきっかけ

愛迷 あります。一応、執刀医が「あまり目立たないように」と配慮はしてくれているのですが、左の脇の下あたりから、おヘソくらいまで繋がった傷跡があります。全部で100針くらいは縫っていると思います。

――愛迷さんはもちろんつらいでしょうし、ご家族も精神を摩耗する闘いですね。

愛迷 実は私、自分の病状の深刻さを当時は知らなかったんです。母が私の前で弱気なことを言ったり涙を見せたことがほとんどなくて。1回だけ、5歳のときに涙を浮かべているのをみたくらいで、そのときも「お母さん泣くんだ」とぼんやり考えていました。もちろん「常に体調が悪いな」とは思っていましたが、生死をさまようレベルの病気だと知ったのはあとになってからなんですね。

――ご自身の状況を知るのは、いつ頃ですか。

愛迷 小学3年生くらいのときでしょうか。心底恥ずかしいのですが、当時、私はダジャレにハマっていて……「布団がふっとんだ！」「ウメはうめぇ！」みたいなことを言っては母に披露していたんです。母はそれをニコニコいつも聞いてくれて。ある日、「がんになった人はがーん！」と言ったんですよ。すると母が血相を変えて、「そんなことを言ってはいけない！」と。そのあと、私の身体に起きていたことをきちんと説明してくれました。

――それ以外に、ご自身の病気についての記憶はあまりないのでしょうか。

愛迷 病院の真っ白な世界にいた記憶は鮮明にあったんです。身体の傷も、体育のときに着替えるとみんなと違うのでなんとなくわかりますよね。でも当時は完全に自我が固まってなくて、ふわふわ生きていたと言うか。たしかに、月に1度は必ず病院に通院をしてはいました。母のその話を聞くことで、点と点が線で結びついて、記憶に刻まれているという感じでしょうか。「だから、私は病院でずっと過ごしてきたのか」と腑に落ちたことを覚えています。

――お母様に対してどのような気持ちになったかなど、覚えてらっしゃいますか。

母への思い

愛迷 我が子が死んでしまうかもしれない過酷な状況のなかで、ずっと病室で付き添ってくれて、弱いところを見せずにいられたのは本当に立派だなと思います。私が自身を重大な病気だと自覚しなかったのは、ほわっとした性格もあるかもしれないけど、母がいつも明るく振る舞ってくれたからだと思うんです。以前から母は心の拠り所だし、信頼をしていましたが、その偉大さが当時の私にもよくわかりました。

また私には2つ下に弟がいるのですが、私の入院期間中、母は身重だった時期もあるんですよね。その身体で広くはない病院のベッドで一緒に寝てくれて、身の回りの世話までしてくれて。24時間つきっきりで看病をしてくれたことに対して、本当に感謝しかありません。

――お母様が不安感を発散する場所はあったのでしょうか。

愛迷 大人になってから母に聞いた話では、私が寝静まった頃、病室で声を殺して泣いていたようです。そのときの母の気持ちを思うと胸が締め付けられますね。

〈走れるのは1キロまで、修学旅行の大浴場には行けず、「左胸は小学生、右胸は成人女性のサイズで」…小児がんサバイバーを苦しめる“治療の後遺症”が残ったカラダとは〉へ続く

（黒島 暁生）