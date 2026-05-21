黒島結菜（29）の注目度が、再び高まり始めている。

【衝撃】M字開脚で不倫相手を誘い…黒島結菜が大胆濡れ場を見せた作品をじっくり見る

4月スタートの春ドラマでは『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）に出演。鈴木京香が演じる主人公・鳴海理沙と新たにバディを組む陸奥日名子を担当している。



『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』に出演中の黒島結菜（番組公式サイトより）

日名子は警察庁のキャリア組で、過去に赴任していた警察署では経理の鬼と恐れられていたエリートだ。Season3からの新キャラで、ドラマの舞台「警視庁捜査一課・特命捜査対策室・第6係（文書解読係）」の新任係長に就任する。

純粋で不器用なまでに真面目な性格の持ち主である日名子は、キャリア組ながらあまり出世欲はなく、変わり者として描かれている。そんなキャラクターを、黒島は冴えない衣装と髪型で熱演。独特な雰囲気を持つピュアな役をコミカルに表現し、好評を博している。同ドラマは初回から高視聴率を記録し、春ドラマの中でも安定した人気を誇っている。

連ドラ以外では、5月8日から公開された映画『未来』で主演を務めている。同作は湊かなえの同名小説が原作で、過酷な境遇で懸命に生きる少女が主軸となるシリアスなミステリー映画だ。

黒島が演じるのは、複雑な家庭環境で育った教師の篠宮真唯子。真唯子は日名子と真逆とも言える設定のキャラだが、主演として見事な演技を披露している。

「清純派」としてデビュー→「大胆すぎる濡れ場」で衝撃

1997年生まれで沖縄県出身の黒島は、イメージガールコンテストで好成績をあげ芸能界入り。2013年に公開された映画『ひまわり〜沖縄は忘れない あの日の空を〜』で女優デビューし、その後カルピスウォーターのCMキャラクターに抜てきされるなど注目を集めた。

女優としては、2016年放送のドラマ『時をかける少女』（日本テレビ系）で連ドラ初主演を飾り、2019年公開の映画『カツベン！』では日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。主演ドラマ『アシガール』（NHK総合）も評価を受け、若手女優として順調に活躍を続けた。

デビューから清純派として人気を得た黒島だが、2021年には「ある作品」に出演し話題を集める。その作品が、北村匠海が主演を務めた映画『明け方の若者たち』だ。同作品では、それまでのイメージからは全く想像できないような大胆な濡れ場を演じている。

快感を押し殺しながら、M字開脚で不倫相手を誘惑し……

『明け方の若者たち』は、カツセマサヒコの小説が原作で、若者たちの等身大でリアルな青春と恋愛模様を綴った映画として人気を博した作品だ。ヒロインを務めた黒島は、「僕」なる主人公を演じた北村とともに生々しい濡れ場を披露している。

黒島が演じたヒロインは「彼女」と称され、作品で本名すら明かされず秘密を抱えた女性だ。そんなヒロインと主人公が、夢の中のような時間を過ごす描写で何度か濡れ場が登場する。

作品の前半から、ラブホテルで濃厚なキスをかわすシーンや、一緒に自宅の風呂に入りイチャイチャと会話するシーンが登場。中でも過激だったのが、中盤で登場する高級リゾートホテルでのシーンだ。

旅行でテンションが上がった2人は、ベッドの上で見つめ合いながらキスを披露。上位になった北村が全身を愛撫しはじめ、黒島は息遣いが荒くなり艶っぽい恍惚とした表情に。その後、挿入したと思われるシーンになると、黒島は快感を押し殺すような艶めかしい表情へと変貌していく。

濡れ場がクライマックスになると引きの映像で撮影され、黒島は生足をみせながらM字開脚の正常位で主人公を受け入れる。終始、2人はバスローブを着たままの演技だったが、主人公が果てるところまで撮影され、生々しいシーンに仕上がっている。

ちなみに黒島が演じたヒロインは人妻であり、「僕」との関係は不倫だったことが中盤以降で判明する。清純派として人気だった黒島にとって、人妻役かつ不倫に溺れ、しっかりとした濡れ場まで演じたことで新境地を切り開く作品になったことは間違いない。

満を持して「朝ドラ主演」を果たしたが……

『明け方の若者たち』で衝撃的なシーンを演じ、演技の幅を見せた黒島にとって、さらに大きな転機となったのはNHK連続テレビ小説『ちむどんどん』だろう。黒島は同作のヒロイン・暢子を担当。沖縄が本土復帰50年を迎えた2022年に放送され、沖縄県出身の黒島にピッタリの作品でもあり高視聴率が期待された。

しかし、『ちむどんどん』は視聴者から厳しいバッシングを受け、SNSでは「#ちむどんどん反省会」という書き込みが連日投稿されるほどの事態に。主演を務めた黒島へのバッシングも行われ、朝ドラに出演したことで不幸にも評価を落とすことになってしまった。

バッシングを浴びた作品の「夫役」と事実婚→出産も経験

当時の異常なまでの『ちむどんどん』バッシングを、テレビ関係者はこう振り返る。

「まず、ストーリーが散漫でおもしろくないと、脚本家へのバッシングが過熱しました。次に標的になったのが黒島さん。黒島さんが演じた暢子は、明るくのんきな性格で、空気を読めない言動も行うキャラです。そういった設定がかえって視聴者から反感を買い、SNSで批判を受けてしまいました。

メディアも作品の悪評を報じ続けたことで、最終回までバッシングは止まらなかった。終盤はさすがに黒島さんに同情する声もありましたが、黒歴史になったことは間違いないでしょう」

『ちむどんどん』で思わぬ不評を買った黒島は、朝ドラ出演後にもドラマやCM、舞台に出演するが一時期の勢いは失ってしまった。

そんな中、世間を驚かせる発表も行った。2024年1月16日、『ちむどんどん』で夫婦を演じた俳優・宮沢氷魚と事実婚したことを公表したのだ。あわせて妊娠も発表され、同年7月には第1子の出産も報告している。

この事実婚と出産で、世間からの黒島の評価がだいぶ変わったと前出のテレビ関係者は解説する。

「事実婚を公表した当初は、少々“お騒がせ女優”的に見る声も世間にはありました。ただ、インタビューなどで事実婚について勉強したと明かし、自ら多様性のある生き方を選んだことを表明しファンを増やしました。特に女性から認められるようになり、好感度も回復しているように見えます。

事実婚を発表してからは主演やヒロインにこだわらず多くの作品に出演し、仕事の幅を広げたのも功を奏したのでは。あらためて黒島さんが演技派であることがテレビや映画関係者の間でも認識され、ここ最近では話題作への出演が増えてきました」

『おむすび』に救われた？

実際、黒島は事実婚を明かした2024年1月以降、さまざまな役を演じてきた。映画『夏目アラタの結婚』では狂気性を持つ死刑囚役を体当たりで演じ、3年ぶりの連ドラ出演となった『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）では元システムエンジニアの調査官を担当。今年に入っても、『眠狂四郎』（NHK総合）で久しぶりの時代劇に挑戦している。

多くの作品に出演していることで、『ちむどんどん』の呪いから解放されつつあると、再びテレビ関係者が解説する。

「朝ドラは2024年放送の『おむすび』が大コケし、一部では『ちむどんどん』以下の駄作と評されてしまいました。視聴者もメディアも、『ちむどんどん』のことはすっかり忘れ、黒島さんは呪縛から解かれた形です。

朝ドラ後に出演した作品で結果を残したことで、正当な評価も取り戻しています。清楚系から悪女まで幅広い役が似合いますし、今後も出演作が増えていくことが予想されます」

朝ドラヒロインという大役でまさかのバッシング、事実婚や出産を経て再び輝きを取り戻している黒島。これからの活躍に、ちむどんどん。

（ゆるま 小林）