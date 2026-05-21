藤原竜也が主演を務める映画『全領域異常解決室』が、2作連続公開のプロジェクトとして再始動し、2027年春に公開されることが発表された。

参考：『全領域異常解決室』が帰ってくる！ 藤原竜也、広瀬アリスら神々との再会が待ち切れない

本作は、2024年10月期にフジテレビ系で放送された連続ドラマ『全領域異常解決室』を映画化するもの。当初は人々の常識を超えた“不可解な異常事件”を解決していく超常現象ミステリーとして始まったが、物語の中盤から“日本の神々のストーリー”であることが明らかになり、その展開と世界観で話題を集めた。日本神話をモチーフに、人間を守り続けてきた神と新たな世界の神の戦いが描かれ、藤原演じる興玉のセリフが放送後にニュースとなったり、先行配信の新規加入者が歴代1位を記録するなど、反響を呼んだ。

ドラマ終了時にはSNSで続編を求める声が多く寄せられ、昨年映画化が発表されていた。今回、さらなるプロジェクトとして2作連続公開が決定し、当初予定されていた2026年秋から2027年春に公開時期が変更となる。

映画化にあたり、脚本家・黒岩勉、監督・石川淳一、プロデューサー・成河広明が再集結。黒岩が手がける完全オリジナルストーリーが展開される。ドラマではゼンケツメンバーと謎の神「ヒルコ」との戦いや、主人公・興玉雅（藤原竜也）と雨野小夢（広瀬アリス）の悠久の時を超えた絆が描かれてきたが、映画ではドラマの後日談として、神々のみならず人間界の最大の危機に迫る物語が描かれる。

1作目は、ドラマ最終回から2年後が舞台。重要な神々を失い、世界が未だ不安定な状況にある中、各地で謎に満ちた立てこもり事件が発生する。別々の道を歩み始めた興玉と小夢が、新たな事件をきっかけに再び運命を交錯させ、数々の困難を前に2人の絆が試されることになる。

2作目では、謎の組織によるテロ行為が発生。神々が宿る古の都・京都を舞台に一大事件が巻き起こり、やがて人間の世界と神々の世界の調和も崩れ始める。興玉や小夢らゼンケツメンバーのみならず、京都メンバーをも巻き込んだスペクタクルが展開され、最高神・アマテラスオオミカミも登場する。

あわせて、興玉と小夢の表情を切り取ったスーパーティザービジュアルも公開された。一点を見つめ、一筋の涙を流す興玉と、憂いを帯びた瞳で見つめる小夢。それぞれの表情に、映画へとつながる2人の揺れる想いが写し出されている。

なお、連続ドラマ『全領域異常解決室』は、Netflix、Prime Video、FODにて配信中。

（文＝リアルサウンド編集部）