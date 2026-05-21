プルマン東京田町から夏限定のアフタヌーンティー。メロンやマスカットなど緑の果実で涼やかに
◆プルマン東京田町から夏限定のアフタヌーンティー。メロンやマスカットなど緑の果実で涼やかに
プルマン東京田町の「JUNCTION」では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」を開催。メロンやマスカット、マンゴーなどみずみずしい夏の果実や爽やかなハーブを使用し、“緑”が際立つスイーツが並ぶ。
すっきりとした後味のアイスティーも充実しており、都心にいながら涼を感じられる。夏の午後にぴったりの限定アフタヌーンティーを、ぜひ味わってみて。
この記事の要約レポート
・プルマン東京田町の「JUNCTION」で、“緑”がテーマの夏限定アフタヌーンティーを開催
・期間は2026年6月1日（月）〜8月31日（月）、メロン・マスカット・マンゴーなど夏果実を使用
・マスカットヴェリーヌやチョコミントマカロンなど、爽やかなグリーンスイーツが充実
・メロンショートやキーライムパイなど、サマーフルーツを使用したスイーツもラインナップ
・セイボリーはラザニアやトリュフエッグサンドなどを日替わりで提供し、食事満足度も高い
・夏限定パイナップルジャム付きスコーンやアイスティーとともに、涼感あふれるティータイムを楽しめる
マスカットやチョコミントなど、夏らしい爽やかなスイーツが勢揃い
スタンドの上段には、見た目も涼やかな4種のスイーツが並ぶ。最初に目を引くのは、透き通るグリーンが美しい「マスカットとペルノのヴェリーヌ」。バニラのブランマンジェにアニスが香るジュレを重ね、マスカットの甘みと爽やかな余韻が広がる。
「マスカットフロマージュ」は、コクのあるベイクドチーズケーキをサブレで挟み、シャンティとマスカットが飾られる。チーズケーキの濃厚さとマスカットのみずみずしさが重なり、軽やかな味わいを楽しめる。ホワイトとグリーンのマーブル模様が印象的な「チョコミントマカロン」は、ミントが香るガナッシュをサンドしすっきりとした味わいに。チョコミント好きにはたまらない1品。
香ばしいピスタチオのケーキにチェリーのシロップ漬けを練り込んだ「ピスタチオとチェリーのケーク」は、しっとりとした生地とクランブルの食感がアクセントになる。
サマーフルーツをふんだんに使用した贅沢なスイーツがラインナップ
スタンド中段には、夏に旬を迎えるフルーツを使用したスイーツ3種が揃う。「メロンショートケーキ」は、みずみずしいメロンとなめらかなクリームを重ねた王道の組み合わせ。スポンジにシロップを含ませることで、しっとりとした食感とメロンの香りがより引き立ち、五感でメロンを楽しめる1品に。
すっきりとしたライムカードをミルキーな生クリームで包み、軽やかなパイ生地と合わせた「キーライムパイ」は、アメリカ・フロリダ州発祥の定番デザート。ライムの酸味が引き立ち、夏らしい爽やかな味わいが口いっぱいに広がる。
人気のテイクアウト商品を夏仕様にアレンジした「オレンジとマンゴーのサブレサンド」も必食。全粒粉サブレに、オレンジコンフィを合わせたホワイトチョコレートガナッシュを挟み、マンゴーを飾ることで色合いも夏らしい仕上がりに。夏の味覚を存分に楽しめるスイーツの数々を、ゆったりと味わってみて。
セイボリーはシェフ自慢のラインナップから日替わりで3品お届け
スイーツの合間におすすめのセイボリーは、日替わりで提供。トリュフエッグサンドやラザニアなど、食事としての満足感もたっぷりの料理から、パテドカンパーニュやエビとサーモンのテリーヌなどの上品な品々まで、幅広いラインナップの中から、シェフがその日に合わせて厳選した3品をいただける。
予約に合わせて焼き上げるスコーンは、夏限定のパイナップルジャムとクロテッドクリームをたっぷりとつけて召し上がれ。コースのようにゆったりとしたティータイムをぜひ楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
駅近ホテル内の多文化ロビーラウンジで、自由な感覚で過ごす大人時間を
田町駅から徒歩すぐに佇む「プルマン東京田町」のロビーラウンジ「JUNCTION」。アクセス至便ながら、アートが彩る開放的な空間は、ワークスペースからバーまで多様な過ごし方を演出。ビジネスにもプライベートにも寄り添い、待ち合わせからカフェ、デートまで幅広いシーンにおすすめ。自由にくつろぐひとときを過ごして。
プルマン東京田町の「JUNCTION」では、2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで「涼をまとう“緑”果実のアフタヌーンティー」を開催。メロンやマスカット、マンゴーなどみずみずしい夏の果実や爽やかなハーブを使用し、“緑”が際立つスイーツが並ぶ。
すっきりとした後味のアイスティーも充実しており、都心にいながら涼を感じられる。夏の午後にぴったりの限定アフタヌーンティーを、ぜひ味わってみて。
・プルマン東京田町の「JUNCTION」で、“緑”がテーマの夏限定アフタヌーンティーを開催
・期間は2026年6月1日（月）〜8月31日（月）、メロン・マスカット・マンゴーなど夏果実を使用
・マスカットヴェリーヌやチョコミントマカロンなど、爽やかなグリーンスイーツが充実
・メロンショートやキーライムパイなど、サマーフルーツを使用したスイーツもラインナップ
・セイボリーはラザニアやトリュフエッグサンドなどを日替わりで提供し、食事満足度も高い
・夏限定パイナップルジャム付きスコーンやアイスティーとともに、涼感あふれるティータイムを楽しめる
マスカットやチョコミントなど、夏らしい爽やかなスイーツが勢揃い
スタンドの上段には、見た目も涼やかな4種のスイーツが並ぶ。最初に目を引くのは、透き通るグリーンが美しい「マスカットとペルノのヴェリーヌ」。バニラのブランマンジェにアニスが香るジュレを重ね、マスカットの甘みと爽やかな余韻が広がる。
「マスカットフロマージュ」は、コクのあるベイクドチーズケーキをサブレで挟み、シャンティとマスカットが飾られる。チーズケーキの濃厚さとマスカットのみずみずしさが重なり、軽やかな味わいを楽しめる。ホワイトとグリーンのマーブル模様が印象的な「チョコミントマカロン」は、ミントが香るガナッシュをサンドしすっきりとした味わいに。チョコミント好きにはたまらない1品。
香ばしいピスタチオのケーキにチェリーのシロップ漬けを練り込んだ「ピスタチオとチェリーのケーク」は、しっとりとした生地とクランブルの食感がアクセントになる。
サマーフルーツをふんだんに使用した贅沢なスイーツがラインナップ
スタンド中段には、夏に旬を迎えるフルーツを使用したスイーツ3種が揃う。「メロンショートケーキ」は、みずみずしいメロンとなめらかなクリームを重ねた王道の組み合わせ。スポンジにシロップを含ませることで、しっとりとした食感とメロンの香りがより引き立ち、五感でメロンを楽しめる1品に。
すっきりとしたライムカードをミルキーな生クリームで包み、軽やかなパイ生地と合わせた「キーライムパイ」は、アメリカ・フロリダ州発祥の定番デザート。ライムの酸味が引き立ち、夏らしい爽やかな味わいが口いっぱいに広がる。
人気のテイクアウト商品を夏仕様にアレンジした「オレンジとマンゴーのサブレサンド」も必食。全粒粉サブレに、オレンジコンフィを合わせたホワイトチョコレートガナッシュを挟み、マンゴーを飾ることで色合いも夏らしい仕上がりに。夏の味覚を存分に楽しめるスイーツの数々を、ゆったりと味わってみて。
セイボリーはシェフ自慢のラインナップから日替わりで3品お届け
スイーツの合間におすすめのセイボリーは、日替わりで提供。トリュフエッグサンドやラザニアなど、食事としての満足感もたっぷりの料理から、パテドカンパーニュやエビとサーモンのテリーヌなどの上品な品々まで、幅広いラインナップの中から、シェフがその日に合わせて厳選した3品をいただける。
予約に合わせて焼き上げるスコーンは、夏限定のパイナップルジャムとクロテッドクリームをたっぷりとつけて召し上がれ。コースのようにゆったりとしたティータイムをぜひ楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
駅近ホテル内の多文化ロビーラウンジで、自由な感覚で過ごす大人時間を
田町駅から徒歩すぐに佇む「プルマン東京田町」のロビーラウンジ「JUNCTION」。アクセス至便ながら、アートが彩る開放的な空間は、ワークスペースからバーまで多様な過ごし方を演出。ビジネスにもプライベートにも寄り添い、待ち合わせからカフェ、デートまで幅広いシーンにおすすめ。自由にくつろぐひとときを過ごして。