東京ドームホテルで桃尽くしの夏アフタヌーンティー。ホテル最上階の絶景レストランで優雅なティータイムを
◆東京ドームホテルで桃尽くしの夏アフタヌーンティー。ホテル最上階の絶景レストランで優雅なティータイムを
東京ドームホテル最上階、地上150mからの絶景が広がるスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」では、2026年6月23日（火）から8月31日（月）まで「ピーチアフタヌーンティー」を開催。
旬の桃を主役に、桃の冷製スープやショートケーキなどが登場。甘い香りの桃を堪能し、淡いピンクに心ときめくひとときを過ごしてみては。
この記事の要約レポート
・東京ドームホテル最上階、スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」で、2026年6月23日（火）から8月31日（月）までピーチアフタヌーンティーを開催
・ティースタンド上段の桃の冷製スープは生ハムとチーズが織りなす甘みと塩気のバランスが特徴。パリブレストは香ばしさと果実の甘みがマッチ
・中段は桃のスイーツが中心。ショートケーキやヴェリーヌ、ジャスミン香るブッセなど、軽やかさとひんやり感が夏らしいラインナップ
・下段はスコーンと爽やかなデザート。桃と紅茶のスコーンのほか、ヨーグルトムースやフルーツ入りソルベなど
・セイボリーはパスタやタルタルなど全4種
・コーヒーや紅茶、ハーブティー、ビネガードリンクなど約10種類のドリンクが楽しめる
まるでスイーツのような華やかさの冷製スープに釘付け
3段スタンドの上段には前菜とスイーツがひとつずつ。前菜の「桃の冷製スープ〜生ハムとブッラータチーズと共に〜」は、まるでグラスデザートのような華やかさ。とろけるような口当たりに、生ハムとブッラータチーズが重なり、甘みと塩気のバランスが印象に残る。
「桃のパリブレスト」は、サクッとしたシュー生地にキャラメルアーモンドクリームと果肉を重ねた1品。香ばしさの後に果実のやさしい甘みが続き、食べ進めやすい仕上がりとなっている。
ふわり、ひんやり。濃厚な甘さの桃を楽しむ中段スイーツ
3段スタンドの中段には、上品な桃スイーツが勢揃い。
「桃のショートケーキ」は、ふわふわの軽いスポンジとやわらかなクリーム、桃の甘みが一体に。カップに入った「桃と木苺のヴェリーヌ」はひんやりと爽やかに楽しめるので、夏のアフタヌーンティーにぴったりな1品。「桃とジャスミンティーのブッセ」は、さっくりした生地にジャスミンティーの香りのクリームと桃のコンポートがサンドされている。どれも上品な桃スイーツで、思わず頬が緩んでしまいそう。
2種のスコーンと爽やかなスイーツで桃をふんだんに味わえる
外はサクッと、中はふんわりの仕上がりのスコーンは、桃と紅茶の2種。コーヒーや紅茶とともに召し上がれ。
「桃とヨーグルトのムース」はやさしい酸味が広がり、爽やかさが感じられる。甘さ控えめなのもうれしい。そして「桃のソルベとピンクのマチェドニア」は、ひんやりしたみずみずしいスイーツ。マリネされたパイナップルや柑橘類のフルーツの酸味が重なり、夏らしい軽やかな味わいが楽しめる。
スイーツの合間に最適な全4種のセイボリー。豊富なドリンクとともに味わって
セイボリーは色鮮やかな見た目が美しい全4種。イタリアンパスタ「ビーツとゴルゴンゾーラのペンネッテ」は、ゴルゴンゾーラの塩気とコクが印象的。「マグロのタルタル 山葵風味」はワサビの風味がさりげなく効き、バケットとの相性が抜群な冷製前菜となっているほか、ツナとまろやかな卵をピタパンでサンドした「ツナと卵のピタサンド」も登場する。
コーヒーや紅茶、ハーブティー、ビネガードリンクなど約10種類のドリンクとともに、地上150mのホテル最上階で優雅な午後のひとときを過ごすのはいかが？
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上150mのパノラマビュー。東京を一望する天空のイタリアンダイニング
ホテルの最上階、地上150mに位置するスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」は、東京の街並みを一望できる圧倒的なロケーションが魅力。開放感あふれる空間で、色鮮やかな料理とともに非日常のひとときを演出する。エントランスには、お好みのカクテルとともに待ち合わせや食後の余韻を楽しめるスタンディングバーを完備。また、誕生日・記念日を祝うメッセージプレート付きプランもおすすめ。
迫力ある眺望と洗練されたイタリア料理が掛け合わさる空間で、記憶に残る特別なひとときを過ごしてみては。
東京ドームホテル最上階、地上150mからの絶景が広がるスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」では、2026年6月23日（火）から8月31日（月）まで「ピーチアフタヌーンティー」を開催。
旬の桃を主役に、桃の冷製スープやショートケーキなどが登場。甘い香りの桃を堪能し、淡いピンクに心ときめくひとときを過ごしてみては。
・東京ドームホテル最上階、スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」で、2026年6月23日（火）から8月31日（月）までピーチアフタヌーンティーを開催
・ティースタンド上段の桃の冷製スープは生ハムとチーズが織りなす甘みと塩気のバランスが特徴。パリブレストは香ばしさと果実の甘みがマッチ
・中段は桃のスイーツが中心。ショートケーキやヴェリーヌ、ジャスミン香るブッセなど、軽やかさとひんやり感が夏らしいラインナップ
・下段はスコーンと爽やかなデザート。桃と紅茶のスコーンのほか、ヨーグルトムースやフルーツ入りソルベなど
・セイボリーはパスタやタルタルなど全4種
・コーヒーや紅茶、ハーブティー、ビネガードリンクなど約10種類のドリンクが楽しめる
まるでスイーツのような華やかさの冷製スープに釘付け
3段スタンドの上段には前菜とスイーツがひとつずつ。前菜の「桃の冷製スープ〜生ハムとブッラータチーズと共に〜」は、まるでグラスデザートのような華やかさ。とろけるような口当たりに、生ハムとブッラータチーズが重なり、甘みと塩気のバランスが印象に残る。
「桃のパリブレスト」は、サクッとしたシュー生地にキャラメルアーモンドクリームと果肉を重ねた1品。香ばしさの後に果実のやさしい甘みが続き、食べ進めやすい仕上がりとなっている。
ふわり、ひんやり。濃厚な甘さの桃を楽しむ中段スイーツ
3段スタンドの中段には、上品な桃スイーツが勢揃い。
「桃のショートケーキ」は、ふわふわの軽いスポンジとやわらかなクリーム、桃の甘みが一体に。カップに入った「桃と木苺のヴェリーヌ」はひんやりと爽やかに楽しめるので、夏のアフタヌーンティーにぴったりな1品。「桃とジャスミンティーのブッセ」は、さっくりした生地にジャスミンティーの香りのクリームと桃のコンポートがサンドされている。どれも上品な桃スイーツで、思わず頬が緩んでしまいそう。
2種のスコーンと爽やかなスイーツで桃をふんだんに味わえる
外はサクッと、中はふんわりの仕上がりのスコーンは、桃と紅茶の2種。コーヒーや紅茶とともに召し上がれ。
「桃とヨーグルトのムース」はやさしい酸味が広がり、爽やかさが感じられる。甘さ控えめなのもうれしい。そして「桃のソルベとピンクのマチェドニア」は、ひんやりしたみずみずしいスイーツ。マリネされたパイナップルや柑橘類のフルーツの酸味が重なり、夏らしい軽やかな味わいが楽しめる。
スイーツの合間に最適な全4種のセイボリー。豊富なドリンクとともに味わって
セイボリーは色鮮やかな見た目が美しい全4種。イタリアンパスタ「ビーツとゴルゴンゾーラのペンネッテ」は、ゴルゴンゾーラの塩気とコクが印象的。「マグロのタルタル 山葵風味」はワサビの風味がさりげなく効き、バケットとの相性が抜群な冷製前菜となっているほか、ツナとまろやかな卵をピタパンでサンドした「ツナと卵のピタサンド」も登場する。
コーヒーや紅茶、ハーブティー、ビネガードリンクなど約10種類のドリンクとともに、地上150mのホテル最上階で優雅な午後のひとときを過ごすのはいかが？
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上150mのパノラマビュー。東京を一望する天空のイタリアンダイニング
ホテルの最上階、地上150mに位置するスカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」は、東京の街並みを一望できる圧倒的なロケーションが魅力。開放感あふれる空間で、色鮮やかな料理とともに非日常のひとときを演出する。エントランスには、お好みのカクテルとともに待ち合わせや食後の余韻を楽しめるスタンディングバーを完備。また、誕生日・記念日を祝うメッセージプレート付きプランもおすすめ。
迫力ある眺望と洗練されたイタリア料理が掛け合わさる空間で、記憶に残る特別なひとときを過ごしてみては。