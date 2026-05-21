東京ドームホテルで桃尽くしの夏アフタヌーンティー。ホテル最上階の絶景レストランで優雅なティータイムを

東京ドームホテルで桃尽くしの夏アフタヌーンティー。ホテル最上階の絶景レストランで優雅なティータイムを