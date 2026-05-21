【写真クイズ】この食材の名前は？　茎といっても偽物!?

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■シャキシャキ

正解：茎ミョウガ

難易度：★★★★★

ミョウガの茎の部分です

茎ミョウガは、ショウガ科の多年草であるミョウガの若い茎を食べるもので、一般に「ミョウガ」として親しまれている赤紫色のつぼみとは異なる部位です。植物としてはどちらも同じミョウガにあたります。

スーパーで見かけると、ミョウガの外皮と勘違いしてしまう人もいるかもしれません。

茎ミョウガとされるのは葉の付け根が重なって一本の茎のように見える部分で、これを「偽茎（ぎけい）」と呼びます。

自然に育てると緑色が強くなり硬さも出てしまうため、日光を避けて育てる軟白栽培が中心です。光を遮ることで白くやわらかく伸びるのですが、収穫後に少し日を当てて淡い紅色を帯びさせる地域もあります。

おもな産地は宮城県と京都府。宮城では軟白栽培が盛んで、春先になると白から淡い紅色の茎ミョウガが市場に並びます。

一方、京都では古くから京野菜のひとつとして扱われ、繊細な香りとやわらかな食感を生かした料理に用いられてきました。

旬は3月から6月頃までで、とくに春のものはやわらかく、香りも穏やかです。

普通のミョウガに比べると辛味や苦味が控えめで、ミョウガの香りが苦手な人でも茎ミョウガなら食べられるという人も多いようです。

噛むとシャキッとした歯ざわりがあり、みずみずしさの中にほんのりと香りが立ち上がるのが特徴です。

食べ方でまず挙げられるのは、やはり酢漬けです。軽く塩をしてから甘酢に浸すだけで、茎ミョウガのやさしい香りと歯ざわりが引き立ちます。時間が経つと淡い紅色がより鮮やかになり、保存もきくため、春の常備菜として親しまれてきました。

炒め物にしても美味。豚肉や油揚げと合わせると香りがふわっと立ち上がります。味噌汁に入れるとやさしい香りが広がり、季節の変わり目にぴったりの一品になります。

美味しい茎ミョウガの見分け方

チェックしたいのは、色みです。軟白栽培で育つため、全体が白く、うっすら紅が差す程度のものが新鮮です。

また、表面にハリがあって、触ったときにしっとりと水分を感じるものが良品です。乾いていたり、スジっぽく見えるものは時間が経っていることが多いので避けましょう。

茎の根元がふっくらしていて、先端まで太さがそろっているものは、シャキッとした心地よい歯ざわりを楽しめます。細すぎたり、曲がりが強いものは繊維が硬いおそれがあります。

切り口が白くきれいで、変色していないかどうかも大事なポイントです。

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茎ミョウガの注目栄養素

注目したい栄養素は、まずカリウムです。茎ミョウガにはこのミネラルが比較的多く含まれており、体内の余分な塩分を排出する働きがあるとされています。

また、独特の爽やかな香りのもととなる「α-ピネン」という精油成分も含まれています。リラックス感をもたらす香り成分として知られ、食欲が落ちやすい時期にもさっぱりと食べやすいのが特徴です。

さらに、赤紫色の色素成分である「アントシアニン」も含まれています。ポリフェノールの一種であるこの成分は、高い抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を取り除くことで、細胞の酸化を防ぐ助けとなります。目の疲れを和らげたり、体全体の若々しさを保つためのサポートをしてくれたりと、現代人にとって非常に有用な成分です。

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