ALL3,500円以下！大阪・梅田のコスパ最強アフタヌーンティー3選。ブランド紅茶おかわり自由も
◆ALL3,500円以下！大阪・梅田のコスパ最強アフタヌーンティー3選。ブランド紅茶おかわり自由も
アフタヌーンティーを楽しみたいけれど、できれば予算は控えめにしたい。そんな日にぴったりの、大阪で楽しめる3,500円以下のアフタヌーンティーを厳選してご紹介。カフェフリー付きでゆったり過ごせる、梅田・大阪駅エリアの人気店が登場。かわいい世界観に浸ったり、ワインと一緒に楽しんだり、気分に合わせて選んでみて。
この記事の要約レポート
・3,500円以下で楽しめる、大阪のコスパ抜群アフタヌーンティーを厳選。カフェフリー付きで、気軽にゆったり過ごせる人気店がそろう
・カフェーヌ（梅田）：日替わりケーキやスコーンが楽しめる、王道クラシックアフタヌーンティー
・幻想の国のアリス（梅田）：アリスモチーフのスイーツが並ぶ、夢かわ世界観のティーパーティー
・世界のワイン博物館グランフロント大阪店（大阪）：グラスワイン付き。ローストビーフやロンネフェルト紅茶も楽しめる大人向けのアフタヌーンティー
◆カフェーヌ（梅田駅）
カフェーヌ（梅田駅）／アンティーク空間で味わう王道クラシックティー
阪急「大阪梅田駅」やJR「大阪駅」から徒歩5分。レトロな雰囲気漂う「カフェーヌ」は、アンティーク家具に囲まれながらゆったり過ごせる隠れ家カフェ。どこか懐かしい空気感のなかで、時間を忘れてティータイムを楽しめる。
こちらでいただけるのは、王道スタイルのクラシックアフタヌーンティー。53種類の中から日替わりで登場するケーキに、スコーン、無添加パンのサンドイッチまでそろい、満足感もしっかり。紅茶やハーブティー、コーヒーなど種類豊富なドリンクをフリーで楽しめるのもうれしいポイント。
【アフタヌーンティー】本日のケーキ、スコーン、セイボリーなど+ティーフリー
店舗名：カフェーヌ
住所：大阪府大阪市北区芝田2-5-12 長岡ビル B1F・1F
提供期間：通年
料金：3,000円
※税・サ込
◆幻想の国のアリス（梅田駅）
幻想の国のアリス（梅田駅）／アリスの世界に浸る夢かわティーパーティー
阪急「梅田駅」から徒歩1分。絵本の世界へ迷い込んだような「幻想の国のアリス」は、非日常感たっぷりの空間が魅力。店内にはトランプやシャンデリアが飾られ、席に着いた瞬間から気分が高まる。
アフタヌーンティーは、“なんでもない日のティーパーティー”がテーマ。女王様のガトーショコラや白うさぎのメレンゲクッキーなど、『不思議の国のアリス』モチーフのスイーツがずらりと並ぶ。カフェフリー付きだから、おしゃべりしながらゆっくり世界観に浸れるのも魅力。
【大人気アフタヌーンティー】なんでもない日のティーパーティー+カフェフリー
店舗名：幻想の国のアリス
住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE 1F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：3,000円
※税・サ込
◆世界のワイン博物館 グランフロント大阪店（大阪駅）
世界のワイン博物館 グランフロント大阪店（大阪駅）／ワイン片手に楽しむ大人のアフタヌーンティー
JR「大阪駅」から徒歩4分、グランフロント大阪内にある「世界のワイン博物館」。高級感のある落ち着いた空間で、昼からちょっと贅沢な時間を楽しめるワインレストラン。
こちらのアフタヌーンティーは、本日のグラスワイン1杯付きという大人仕様。ローストビーフや生ハムなどワインに合うセイボリーに加え、ティラミスや季節のケーキなどスイーツも充実している。さらに、ロンネフェルト紅茶がフリーなのも見逃せないポイント。甘いものもお酒も楽しみたい日にぴったり。
【アフタヌーンティー】+本日のグラスワイン+ロンネフェルト紅茶フリー
店舗名：世界のワイン博物館 グランフロント大阪店
住所：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ＆レストラン北館 B1F
提供期間：通年
料金：3,480円〜
※税・サ込
アフタヌーンティーを楽しみたいけれど、できれば予算は控えめにしたい。そんな日にぴったりの、大阪で楽しめる3,500円以下のアフタヌーンティーを厳選してご紹介。カフェフリー付きでゆったり過ごせる、梅田・大阪駅エリアの人気店が登場。かわいい世界観に浸ったり、ワインと一緒に楽しんだり、気分に合わせて選んでみて。
・3,500円以下で楽しめる、大阪のコスパ抜群アフタヌーンティーを厳選。カフェフリー付きで、気軽にゆったり過ごせる人気店がそろう
・カフェーヌ（梅田）：日替わりケーキやスコーンが楽しめる、王道クラシックアフタヌーンティー
・幻想の国のアリス（梅田）：アリスモチーフのスイーツが並ぶ、夢かわ世界観のティーパーティー
・世界のワイン博物館グランフロント大阪店（大阪）：グラスワイン付き。ローストビーフやロンネフェルト紅茶も楽しめる大人向けのアフタヌーンティー
◆カフェーヌ（梅田駅）
カフェーヌ（梅田駅）／アンティーク空間で味わう王道クラシックティー
阪急「大阪梅田駅」やJR「大阪駅」から徒歩5分。レトロな雰囲気漂う「カフェーヌ」は、アンティーク家具に囲まれながらゆったり過ごせる隠れ家カフェ。どこか懐かしい空気感のなかで、時間を忘れてティータイムを楽しめる。
こちらでいただけるのは、王道スタイルのクラシックアフタヌーンティー。53種類の中から日替わりで登場するケーキに、スコーン、無添加パンのサンドイッチまでそろい、満足感もしっかり。紅茶やハーブティー、コーヒーなど種類豊富なドリンクをフリーで楽しめるのもうれしいポイント。
【アフタヌーンティー】本日のケーキ、スコーン、セイボリーなど+ティーフリー
店舗名：カフェーヌ
住所：大阪府大阪市北区芝田2-5-12 長岡ビル B1F・1F
提供期間：通年
料金：3,000円
※税・サ込
◆幻想の国のアリス（梅田駅）
幻想の国のアリス（梅田駅）／アリスの世界に浸る夢かわティーパーティー
阪急「梅田駅」から徒歩1分。絵本の世界へ迷い込んだような「幻想の国のアリス」は、非日常感たっぷりの空間が魅力。店内にはトランプやシャンデリアが飾られ、席に着いた瞬間から気分が高まる。
アフタヌーンティーは、“なんでもない日のティーパーティー”がテーマ。女王様のガトーショコラや白うさぎのメレンゲクッキーなど、『不思議の国のアリス』モチーフのスイーツがずらりと並ぶ。カフェフリー付きだから、おしゃべりしながらゆっくり世界観に浸れるのも魅力。
【大人気アフタヌーンティー】なんでもない日のティーパーティー+カフェフリー
店舗名：幻想の国のアリス
住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE 1F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：3,000円
※税・サ込
◆世界のワイン博物館 グランフロント大阪店（大阪駅）
世界のワイン博物館 グランフロント大阪店（大阪駅）／ワイン片手に楽しむ大人のアフタヌーンティー
JR「大阪駅」から徒歩4分、グランフロント大阪内にある「世界のワイン博物館」。高級感のある落ち着いた空間で、昼からちょっと贅沢な時間を楽しめるワインレストラン。
こちらのアフタヌーンティーは、本日のグラスワイン1杯付きという大人仕様。ローストビーフや生ハムなどワインに合うセイボリーに加え、ティラミスや季節のケーキなどスイーツも充実している。さらに、ロンネフェルト紅茶がフリーなのも見逃せないポイント。甘いものもお酒も楽しみたい日にぴったり。
【アフタヌーンティー】+本日のグラスワイン+ロンネフェルト紅茶フリー
店舗名：世界のワイン博物館 グランフロント大阪店
住所：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ＆レストラン北館 B1F
提供期間：通年
料金：3,480円〜
※税・サ込