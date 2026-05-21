「クラブ史上最高額の補強」日本代表入り期待の22歳GK、サムライ戦士を擁するドイツ強豪に移籍か。現地報道「すべての条件で合意した」

「クラブ史上最高額の補強」日本代表入り期待の22歳GK、サムライ戦士を擁するドイツ強豪に移籍か。現地報道「すべての条件で合意した」