「クラブ史上最高額の補強」日本代表入り期待の22歳GK、サムライ戦士を擁するドイツ強豪に移籍か。現地報道「すべての条件で合意した」
ドイツの古豪ブレーメンに所属する長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス）は、今夏の移籍が目前に迫っているようだ。
ドイツ人の父と日本人の母を持つ22歳のGKは、今季のブンデスリーガで32試合に先発するなど正守護神として躍動。将来的な日本代表入りも期待されている。
ブレーメンとの現行契約は2028年６月30日までとされるなか、ドイツメディア『DeichStube』は現地５月20日、「ここ数日、バックハウスが今夏にブレーメンを離れる兆候が強まっていたが、ついに現実になった」と報道。「ブンデスリーガのライバルであるフライブルクへ移籍する。大手紙『Bild』の情報を『DeichStube』が独自に確認した」と伝えた。
「バックハウスはすでにフライブルク側とすべての条件で合意した。移籍金は1500万ユーロに達し、パフォーマンスに応じたボーナスでさらに増額する可能性もある。バックハウスはフライブルクにとってクラブ史上最高額の補強となる。正式発表は近日中に行なわれる見通しだ」
日本代表MFの鈴木唯人も所属し、ヨーロッパリーグで準優勝するなどブンデスの強豪フライブルクに加わるのか。今後の動向に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
ドイツ人の父と日本人の母を持つ22歳のGKは、今季のブンデスリーガで32試合に先発するなど正守護神として躍動。将来的な日本代表入りも期待されている。
ブレーメンとの現行契約は2028年６月30日までとされるなか、ドイツメディア『DeichStube』は現地５月20日、「ここ数日、バックハウスが今夏にブレーメンを離れる兆候が強まっていたが、ついに現実になった」と報道。「ブンデスリーガのライバルであるフライブルクへ移籍する。大手紙『Bild』の情報を『DeichStube』が独自に確認した」と伝えた。
「バックハウスはすでにフライブルク側とすべての条件で合意した。移籍金は1500万ユーロに達し、パフォーマンスに応じたボーナスでさらに増額する可能性もある。バックハウスはフライブルクにとってクラブ史上最高額の補強となる。正式発表は近日中に行なわれる見通しだ」
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