「アイスクリームみたい」マンCが来季着用の新ホームユニを発表！「爽やかだな」「スタイリッシュ」など反響
プレミアリーグのマンチェスター・シティは現地５月20日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。
サプライヤーはプーマ。今回の新ユニホームは、スカイブルーを基調とし、メタリックなモノクロで仕上げられたエンブレムが胸元に配置されている。
公式インスタグラムでも紹介されると、「スタイリッシュ」「かっこいい」「最高にクールだ」「爽やかだな」「来季はこのユニを着てリーグ優勝だ」「綺麗だ」「アイスクリームみたい」といった声が寄せられた。
昨季に続き今季もリーグ優勝を逃してしまったシティ。装い新たに23-24シーズン以来の王座奪還なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「綺麗だ」マンCの2026-27シーズン新ホームユニ！
サプライヤーはプーマ。今回の新ユニホームは、スカイブルーを基調とし、メタリックなモノクロで仕上げられたエンブレムが胸元に配置されている。
公式インスタグラムでも紹介されると、「スタイリッシュ」「かっこいい」「最高にクールだ」「爽やかだな」「来季はこのユニを着てリーグ優勝だ」「綺麗だ」「アイスクリームみたい」といった声が寄せられた。
昨季に続き今季もリーグ優勝を逃してしまったシティ。装い新たに23-24シーズン以来の王座奪還なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「綺麗だ」マンCの2026-27シーズン新ホームユニ！