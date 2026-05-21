衝撃事実！EL初制覇に貢献の“股間パフォ”守護神、決勝直前にまさかの――「ボールをキャッチする度に逆方向に曲がってしまった」
現地５月20日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の決勝で、名将ウナイ・エメリが率いるアストン・ビラは、鈴木唯人（怪我がまだ癒えておらず欠場）が所属するフライブルクとイスタンブールで対戦。３−０で快勝し、初優勝を果たした。
何度か危ない場面も作られたが、アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが好守で救い、フライブルクに決して得点を与えなかった。優勝に大きく貢献した33歳の守護神だが、キックオフ直前に負傷していたようだ。
英公共放送『BBC』によれば、試合後のインタビューで本人がこう明かした。
「今日、ウォームアップ中に指を骨折してしまった。でも僕にとって、悪いことには必ず良い面がある。人生ずっとそうやってきて、これからもそうするつもりだ。心配すべきか？ まあ、指を折ったのは初めてだ。ボールをキャッチする度に、指が逆方向に曲がってしまった。だが、こうしたことは乗り越えなければならないもので、アストン・ビラを守れることを誇りに思うよ」
なんと指を骨折していたにもかかわらずフル出場。セレモニーではエメリ監督を肩車して喜びを分かち合った。
カタールW杯優勝時に、トロフィーを股間に当てるパフォーマンスを見せた陽気なE・マルティネスは、相当タフな男だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】折れた指で名将を肩車…EL初制覇後の激熱シーン
何度か危ない場面も作られたが、アルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスが好守で救い、フライブルクに決して得点を与えなかった。優勝に大きく貢献した33歳の守護神だが、キックオフ直前に負傷していたようだ。
英公共放送『BBC』によれば、試合後のインタビューで本人がこう明かした。
なんと指を骨折していたにもかかわらずフル出場。セレモニーではエメリ監督を肩車して喜びを分かち合った。
カタールW杯優勝時に、トロフィーを股間に当てるパフォーマンスを見せた陽気なE・マルティネスは、相当タフな男だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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