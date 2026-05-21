「正直に言おう。彼はフェアじゃない」投打二刀流復帰の大谷翔平 衝撃の“自援護弾”に米記者は愕然 的中した指揮官の「直感」
一振りでいきなり見せ場を作った大谷(C)Getty Images
豪快な一打で“自援護”だ。
現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）は、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回の第1打席に今季第8号となるソロホームランを放った。
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文字通り一振りで決めた。現地時間4月22日以来の“投打二刀流”で先発した大谷は、初回第1打席に、相手先発のランディ・バスケスと対峙。場内の熱視線を一身に浴びる中で、投じられたインハイへの95.5マイル（約153.6キロ）の4シームをかち上げると、打球は右中間方向へと伸びていき、スタンドに突き刺さった。
大谷がホームランを打つのは、5月12日のジャイアンツ戦以来であり、投打二刀流の日に放つのは今季初のこととなった。試合前に米スポーツ専門局『Sports Net LA』の取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「（大谷の打撃状態は）かなり戻りつつある。スイングの状態をみれば、今日はショウヘイが打席に立つことがベストな選択だと思った」と投打二刀流起用の決断理由を明かした。あくまで結果論ではあるが、指揮官の直感が的中したと言えよう。
米誌『Sports Illustrated』のノア・カムラス記者が自身のXで「1回表に111.3マイルの打球でホームランを放ち、その裏には98.7マイルの速球で奪った三振を含む2奪三振。正直に言おう、彼はフェアじゃない」と伝えた。その言葉は、大谷の異能ぶりを噛み締めるようでもあった。
なお、初回に先頭打者アーチを放った大谷は、1回裏のマウンドでは2奪三振を記録。試合は始まったばかりだが、その支配力が発揮されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]