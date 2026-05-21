21日(木)は、梅雨前線に加え日本海を進む低気圧の影響で、北陸地方では1時間に30ミリの激しい雨の降るところもありそうです。

22日(金)昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。

21日は、大陸から日本列島にのびている梅雨前線が南下する見込みです。

また、朝鮮半島付近や日本海西部にある低気圧が22日にかけて北陸へと進むでしょう。北陸地方では22日にかけて大気の状態が非常に不安定になり、大雨のところがありそうです。

21日の雨と風の予想ですが、日中は東日本を中心に雨が降り続く見込みです。

22日は、次第に雨雲が抜けるところが多くなりそうですが、北陸では朝ごろまで雨が降るでしょう。

21日は、九州から東北まで雨の降る天気になるでしょう。

北陸では、21日の日中は雨の降り方が強まるでしょう。

石川、福井、富山、新潟の4県で、多いところで1時間に30ミリの激しい雨が降る見込みです。雷をともなうこともありそうです。

また、石川、富山、新潟では、22日午前6時までの24時間に降る雨の量が、多いところで100ミリと予想されています。

北陸では、22日昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。また、21日夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。