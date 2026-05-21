渡辺裕太さん

各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、タレント・俳優の渡辺裕太さんに3冊を選んでもらいました。

渡辺裕太さんからのメッセージ

読書は、たくさんの人と出会って会話するのと同じくらい自分の価値観が広がるものだと思います。そうすると、話せる人も増えて、喜びを感じることが多くなります。これからも読書を楽しんでいきましょう！

渡辺裕太さんお薦めの本ゆるストイック

佐藤航陽 ダイヤモンド社 1760円

令和になり、コロナを経験し、働き方は少し変わってきた。無理に頑張らなくてもいいんだよ、ということ。頑張り過ぎずに、だけど自分にとって都合よく、いかにストイックになれるかを教えてもらえた。

コーヒーと恋愛

獅子文六 ちくま文庫 990円

1960年代に書かれた小説ですが、コーヒーの心地よい香りと、恋愛の嫉妬や情熱みたいなものは、どの時代も不変で、安心する。演劇と普及したばかりのテレビドラマの間で揺れ動く主人公を、とても繊細に描いている。

サラバ!（上）（中）（下）

西加奈子 小学館文庫 748〜792円

主人公を取り巻く家族や仲間は個性派ぞろい。すべてに愛を感じられ、本を開くたびに優しさに包まれます。日本やイラン、エジプトを舞台に、人生で必要な葛藤、苦悩、教訓をたくさん得られる物語です。

お話を聞いた人渡辺裕太(わたなべ・ゆうた)

1989年生まれ。東京都出身。俳優・タレント・リポーターとして、映画や舞台、テレビ番組などで幅広く活動している。野菜ソムリエの資格も取得している。

=朝日新聞2026年5月14日掲載

お知らせ

◆特集「あなたに贈る本」は、新聞や出版、書店業界の情報紙などを発行している文化通信社（東京都千代田区神田錦町）と協力して作成しています。各界のみなさんが若い世代や身近な人に薦める本をまとめた「先輩の本棚」「読書のススメ」、子ども向けの絵本などを紹介した「ボクニキミニ」という同社発行の冊子から選んで、毎月第3木曜日にお届けします。著名人が本への思いなどを語るロングインタビューは随時掲載します。

本の価格は税込みです。

同社では、本欄で紹介している著名人が選んだ本や絵本を並べた私設図書室「ほんのもり 駒込本家」を東京都豊島区駒込で運営しています。築65年の古民家を改装し、コーヒーを楽しみながら森の音に包まれて黙読するための空間です（100分間入れ替え制・ウェブ予約が必要）。同社が運営するオンラインコミュニティー「ほんのもり」の会員は無料または割引料金で利用できます。「ほんのもり」では、本を語り合うイベントに参加できるほか、著者や編集者、書店員の話も聞けます。いずれも詳細はこちらのURLでご確認ください。