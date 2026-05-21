ミロコマチコさん

各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、画家・絵本作家のミロコマチコさんに3冊を選んでもらいました。

ミロコマチコさんからのメッセージ

南の島に拠点を移して8年目を迎えましたが、もっぱら北国の本ばかり読んでいます。本には異世界へ連れて行ってくれる力があります。読書は手のひらの中でどんな世界へも行ける最高の遊びじゃないでしょうか。

ミロコマチコさんお薦めの本ともぐい

河崎秋子 新潮社 1925円

自分の野性を意識することは少ないけれど、どこかに眠っているかもしれない本能を意識させてくれる。人間も獣と同じ生き物。生きるとはなんなのだろう、と思う。すぐそばで息遣いが聞こえてくるほどの、生を感じる。

生きることのはじまり

金滿里 人々舎 1980円

誰しも生まれてきたら、生き生きと生きて良いはず。しかし、実際は狭い価値観の中で幸福度を決めつけてはいないだろうか。境遇は違えど、私はこの本を読むと「あなたは、生きていますか？」と問われているような気がする。

ピアノ調律師

M・B・ゴフスタイン 末盛千枝子訳 現代企画室 1980円

日々を丁寧に生きて、自分の仕事を愛する。そんな大人を子どもたちはしっかりと見ている。どんな職業も、誇らしく、やりがいがあり、輝いている。正直にやりたいことを信じるデビーがとてもいとおしい。

お話を聞いた人ミロコマチコ(みろこまちこ)

画家。いきものの姿を伸びやかに描き、国内外で個展を開催。著書、受賞歴多数。自然の動きとつながりを感じながら、見えないものの気配が濃厚に漂う作品を生み出している。=朝日新聞2026年4月9日掲載

=朝日新聞2026年4月9日掲載

お知らせ

◆特集「あなたに贈る本」は、新聞や出版、書店業界の情報紙などを発行している「文化通信社」（東京都千代田区神田錦町）と協力して作成しています。各界のみなさんが若い世代や身近な人に薦める本をまとめた「先輩の本棚」「読書のススメ」、子ども向けの絵本などを紹介した「ボクニキミニ」という同社発行の冊子から選んで、毎月第3木曜日にお届けします。著名人が本への思いなどを語るロングインタビューは随時掲載します。

本の価格は税込みです。

同社では、本欄で紹介している著名人が選んだ本や絵本を収めた棚が並ぶ私設図書室「ほんのもり 駒込本家」を豊島区駒込で運営しています。築65年の古民家を改装し、コーヒー一杯を楽しみながら森の音に包まれて黙読するための空間です（100分間入れ替え制・ウェブ予約が必要）。ここで開催される、本を語り合うイベントへの参加や著者や編集者、書店員のお話を聞くことができる魅力あふれるオンラインコミュニティー「ほんのもり」の会員は無料または割引料金で利用できます。いずれも詳細はこちらのURLでご確認ください。