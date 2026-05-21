【スパイシーチキンマックナゲット】 5月27日より期間限定販売

日本マクドナルドは、「スパイシーチキンマックナゲット」を全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて5月27日より期間限定で販売する。

「スパイシーチキンマックナゲット」は、2018年に初登場して以来、期間限定サイドメニューとして販売されている真っ赤な色と刺激的で爽やかな辛さが特長の商品。唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みで後を引くおいしさに加え、ホワイトペッパーとブラックペッパーの2種のペッパーがチキンの旨みを一層引き立て、外はカリッと、中はジューシーな食感を楽しめる。

さらに、「スパイシーチキンマックナゲット」のおいしさをさらに引き立てる2種類の期間限定ソース「ホットチリガーリックソース」・「ペッパーチーズソース」も登場。定番の「バーベキューソース」、「マスタードソース」と合わせて、4種類から選べる。

【ホットチリガーリックソース】

スパイスの芳醇な香りと、唐辛子の辛さ、ガーリックの旨みが特長のスパイシーなソース。トマトペーストに、唐辛子、クミン、コリアンダー、キャラウェイ、ガーリックを加え、トマトやガーリックの旨みと、やみつき感のある辛みが、チキンマックナゲットのおいしさを引き立てる。

【ペッパーチーズソース】

チーズの旨みにブラックペッパーを効かせた、チーズソース。ブラックペッパーとスモーキーな香りが味わいを引き締め、チーズの旨みが口いっぱいに広がる。

夜マック限定で「食べくらべポテナゲ大」、「食べくらべポテナゲ特大」も登場

17時からの夜マック限定で、「スパイシーチキンマックナゲット」と「チキンマックナゲット」を一緒に楽しめる「食べくらべポテナゲ大」、「食べくらべポテナゲ特大」も期間限定で販売される。

マックフライポテトと2種のナゲットを組み合わせた、ボリューム感のあるセット

新TVCM情報

5月26日より放映される新TVCMでは、今年1月の「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」に続き、マンガ「ろくでなしBLUES」とのコラボレーションが展開される。俳優の眞栄田郷敦さんが“眞栄田太尊”として再登場し、「スパイシーチキンマックナゲット」とソース四天王の楽しみ方をユーモラスに描く。

マックフライポテトと2種のナゲットを組み合わせた、ボリューム感のあるセット

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