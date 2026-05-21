タレントの江口ともみ（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。大物俳優とのツーショットを公開した。

「もぐたろうだよ オラのマブダチ松岡昌宏兄ちゃんの舞台『はがきの王様』観てきたよ」とつづり、ぬいぐるみを持つ松岡昌宏の写真をアップした。

「ハガキ職人の話なんだけどさ 松岡兄ちゃんも三宅のおじちゃんのヤンパラに ハガキ送ってたから、まさに等身大みたいな役 笑えて泣けて。。。松岡兄ちゃんがいい芝居するんだよぉ さすがだね、オラのマブダチ」とつづった。

「大阪の千秋楽は配信もあるらしいよ」とPR。「かあさんもニッポン放送でヒッパラにメールやお電話くれる、いわゆるハガキ職人的リスナーのみんながいてこそ、番組は面白く作られていくんだよな。。って、改めて思ったって ラジオの良さも伝わる舞台だった」と記した。

「#はがきの王様」「#ニッポン放送」「#本多劇場」「#ハガキ職人」「#松岡昌宏 さん」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「松岡君！？スゴいですね」「素敵なお写真」「マブダチかっこえー」などの声が寄せられている。