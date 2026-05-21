◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席は中飛だった。

2回1死一、二塁で迎えた第2打席は相手先発・バスケスに対し、フルカウントからの6球目、外角チェンジアップを捉えたが、打球は中堅フェンス手前で失速し、中堅手・メリルが捕球。それでも走者の好走塁で2死二、三塁に好機を広げた。

初回の第1打席はバスケスの初球、高め直球をフルスイングし、高々と打ち上がった打球が中堅右に着弾。投打同時出場した試合では今季初めてとなる本塁打を放った。

また、先頭打者アーチは今季3度目、通算27度目で、登板日に初球を先頭打者本塁打にしたのは、日本ハム時代の2016年7月3日のソフトバンク戦（ヤフオクドーム）以来でメジャー初となった。

5月に入って打撃成績が低下していたこともあり、直近3試合の登板は投手に専念。それでも13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養したことで、ロバーツ監督が「数日休ませてリセットできたことも良かった」と語ったように復調の気配を見せ始め、前日19日（同20日）まで4試合連続でマルチ安打をマークしている。

この日、登板4試合ぶりに二刀流で出場させた理由について指揮官は「彼のスイングの状態を見れば、彼が打席に立つことが勝つための最善策」と説明。さらに、21日（同22日）は試合がないことから「明日は休養日だから、そうしたことを総合的に考えて、今日がいいタイミングだと判断した」とも付け加えた。

チームは前日のパドレス戦に勝利して、わずか1日でナ・リーグ西地区の首位を奪還。それでも2位のパドレスとのゲーム差はわずか0・5とあり、首位攻防第3戦も落とせない大事な一戦となる。