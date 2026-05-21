TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が20日、放送された。お笑いコンビ、マユリカの中谷（36）と阪本（36）が初のプレゼンターとして登場した。

マユリカは「口頭の情報だけで作成した似顔絵から、そのモデルとなった人物を当てる…電話越し似顔絵選手権」のプレゼンターとしてスタジオ登場。中谷は「初めてプレゼンターとして来させていただきました」とあいさつ。「もともと芸人やる前に、漫画家さんを目指してて。少年サンデーとかで賞をいただいたりとか」と自身の画力について明かした。

中谷は「電話越し似顔絵選手権」に絵を描く側として出演。確かな腕前を披露していた。この説には、「ろくでなしブルース」などの漫画で知られる森田まさのり氏も出演した。

Xでは「中谷の絵から感じる貞本義行臭」「中谷、うまいなあ」「うまぁぁぁあ 中谷さん」などと書き込まれていた。

マユリカはNSC（吉本総合芸能学院）大阪33期生の同期。双方の妹の名前を組み合わせ「マユリカ」と命名。23年のM−1グランプリで初の決勝進出で4位。翌24年は敗者復活戦を勝ち上がって、決勝7位だった。