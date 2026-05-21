LE SSERAFIM（ル・セラフィム）が20日と21日、新アルバム「PUREFLOW pt.1」のタイトル曲「BOOMPALA」のミュージックビデオ（MV）ティザー映像を公開した。広大な砂漠を背景に、メンバー5人が黄金の像になって座るなど印象的なシーンが盛り込まれている。

韓国テレビ局JTBCは20日「黄金の像の瞑想（めいそう）する姿勢と音楽に合わせて歌うシーンが見どころで、ミュージックビデオ本編への興味を高めた」と報じた。

タイトル曲のBOOMPALAは「恐怖は視点や態度によって、実はたいしたことのない幻想であることもある」というメッセージを伝えている。

今回の予告映像では、サンプリング部分が初めて公開された。同テレビ局は「親しみやすいメロディーにトレンディーなビートが融合し、全世界の人々の耳を捉える楽曲の誕生を予感させた。世代や国境を越えて、みんなが一緒に楽しめる祭りのような雰囲気が期待される」と伝えた。

また21日には、予告映像第2弾が公開された。新曲のパフォーマンスの一部を追加でオープンした。前日に登場した黄金の像に続き、瞑想するYUNJIN（24）を模した石像が登場する。たくさんのスピーカーに囲まれたKAZUHA（カズハ、22）と、机の上でくるくる回るCHAEWON（チェウォン、25）、巨大な黄金の像を見て驚くEUNCHAE（ウンチェ、19）と、独特なシーンが次々と展開された。

最後には「BOOMPALA」が地球を越えて宇宙まで広がる演出で、全世界の人々が一緒に楽しめる曲の雰囲気を表現した。世界的に人気を博したラテンポップ「Macarena」をサンプリングした曲で、音楽だけでなく、ダンスでも原曲の要素を取り入れた。両腕を連続して交差させる動作が音楽に自然に溶け込み、親しみやすい構成となった。

メンバー5人が、恐怖を知ることで生まれた変化と成長を収めたアルバムで、22日にリリースする。タイトル曲「BOOMPALA」をはじめ「Pureflow」など、11曲が収録される。