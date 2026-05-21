＜速報＞国内女子開幕 前年覇者の佐久間朱莉が4アンダー・首位で後半へ
国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。
【ライブフォト】曲がらない女王のインパクトは美しい
昨季の年間女王で今季もメルセデス・ランキング（MR）トップを走り、前年大会覇者の佐久間朱莉は、インの9ホールを4バーディ、ボギーなしの「32」で回り、4アンダー・単独首位で折り返した。 MR2位の菅楓華は10ホールを終えて3アンダーと1打差で追う。先週優勝の桑木志帆は10ホールを消化して1アンダーでプレーをしている。 米国女子ツアーを主戦場とし、今大会はスポット参戦の古江彩佳は、イーブンパー。馬場咲希望は出だしの10番ダブルボギーが響いて3オーバーでインの前半を終えている。 午後組は11時15分からスタートする。 総勢120人が、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて4日間を戦う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ ブリヂストンレディス リーダーボード
ブリヂストンレディス 初日の組み合わせ
古江彩佳がBSの未発表アイアンをテスト “1分刻み”を実現するコントロール性能に「惚れました！」
「大好き」なBSの大会で今季日本初戦 馬場咲希は同学年・菅楓華とのプレーも「楽しみ」
宮本勝昌はブリヂストン未発表アイアンでシニア優勝
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