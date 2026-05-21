Uber Japan、日産と協業し新型「エルグランド」のタクシー導入支援を開始
Uber Japanは5月18日から、「Uber プレミアム」を提供するタクシー事業者に対して、日産が今夏発売予定の新型「エルグランド」の導入支援を開始した。
今夏発売予定の新型「エルグランド」の導入支援を開始
国内外の旅行需要の急増に伴い「Uber プレミアム」への需要が高まる一方、タクシー事業者では基準を満たす上質なミニバンの調達に時間がかかる課題があった。そこで日産と協業して効率的な導入枠組みを構築し、ハイエンドな顧客ニーズを確実に捉える供給基盤の強化を図る。先行導入している「セレナ」も含めて導入支援を目指す。
新たにラインナップへ加わる新型「エルグランド」は、The private MAGLEV(リニアモーターカー)をデザインコンセプトに掲げた高級ミニバン。極めて静粛でプライベートラウンジのような快適な移動空間を乗客に提供する。
今夏発売予定の新型「エルグランド」の導入支援を開始
国内外の旅行需要の急増に伴い「Uber プレミアム」への需要が高まる一方、タクシー事業者では基準を満たす上質なミニバンの調達に時間がかかる課題があった。そこで日産と協業して効率的な導入枠組みを構築し、ハイエンドな顧客ニーズを確実に捉える供給基盤の強化を図る。先行導入している「セレナ」も含めて導入支援を目指す。
新たにラインナップへ加わる新型「エルグランド」は、The private MAGLEV(リニアモーターカー)をデザインコンセプトに掲げた高級ミニバン。極めて静粛でプライベートラウンジのような快適な移動空間を乗客に提供する。