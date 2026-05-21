BTS、7人で煌めくステージに立つ “デビュー記念日”釜山公演のライブビューイング、ポスター＆来場者特典公開
7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の6月13日韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館で午後7時よりライブビューイングされる。それに先立って、7人の煌めくステージ姿を収めた最新ポスターが解禁。さらに、来場者特典が豪華アップデートされた。
【動画】BTS、高陽公演の熱狂がよみがえる！釜山公演のライブビューイング予告編
『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。現在はその勢いを維持したまま北米ツアーを敢行中で、世界中から注目を集めている。
そして、BTSのデビュー記念日である6月13日に開催する韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できるライブビューイングの、最新ポスタービジュアルが解禁となった。ポスターに刻まれた「CELEBRATE THE SPECIAL DAY WITH BTS LIVE IN CINEMA」というメッセージは、BTSとARMY（BTSファンの呼称）にとって特別な日となる6月13日を象徴するようなコピーになっている。映画館のスクリーンを通じて、感動と熱狂を分かち合えることを予感させる。
そして、来場者特典の豪華アップデートが決定。先日解禁された「フライトチケット風カード」の表面に、待望のメンバービジュアルが追加になり、デザインがさらに華やかに進化を遂げた。4月の高陽・東京公演のライブビューイングで配布された同特典を持つARMYにとっては、デザインの変遷を楽しめる仕様になっている。
さらに、新たな来場者特典として「メモリアルポストカード」の配布も急遽決定。6月13日の釜山公演をより特別なものへと昇華させる。
【動画】BTS、高陽公演の熱狂がよみがえる！釜山公演のライブビューイング予告編
『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』は、2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー。4月9日から3日間にわたって、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。現在はその勢いを維持したまま北米ツアーを敢行中で、世界中から注目を集めている。
そして、来場者特典の豪華アップデートが決定。先日解禁された「フライトチケット風カード」の表面に、待望のメンバービジュアルが追加になり、デザインがさらに華やかに進化を遂げた。4月の高陽・東京公演のライブビューイングで配布された同特典を持つARMYにとっては、デザインの変遷を楽しめる仕様になっている。
さらに、新たな来場者特典として「メモリアルポストカード」の配布も急遽決定。6月13日の釜山公演をより特別なものへと昇華させる。