21日の関東地方は朝から広く雨が降っています。特に昼すぐにかけては、激しい雷雨になる所もあり、道路の冠水などに注意が必要です。また、この雨で日中も気温があまり上がらない見込みで、最高気温は20日と比べ大幅ダウンとなりそうです。

■夜にかけて傘必要 局地的に雨脚強まる

21日の関東地方は低気圧や前線の影響で朝から広く雨が降っています。午前9時半現在、沿岸部を中心に発達した雨雲もみられ、ザーザー降りの所もあるようです。

関東では、このあとも、夜にかけて断続的に雨が降り続く見込みで、特に昼過ぎにかけては、局地的に激しい雷雨になる所もあるでしょう。土砂災害や道路の冠水などに注意が必要です。

■昼間の気温は“大幅ダウン”

日中、雨のやみ間があっても、夜は再び雨雲が広がる予想ですので、やんでいても傘を忘れずにお持ちください。

21日朝はこの時期としては暖かく、湿度も高かったためジメジメ感じられましたが、日中の最高気温(前日差)は、水戸で18℃(-12)、宇都宮で21℃(-11)など4月並みの予想。東京都心も23℃(-7)と、各地きのう20日よりも大幅に低くなりそうです。

東京の時系列予報によると、昼頃にかけては21〜22℃程度と、ジメジメした体感が続きますが、午後3時以降はぐっと気温が下がってきて、午後6時には17℃の予想。北寄りの風や雨の影響も相まって、ヒンヤリ感じられるでしょう。羽織るもので上手に調節し、大きな気温差による体調の変化にご注意ください。