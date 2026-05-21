博多華丸・大吉の『家呑み華大』放送101回目にして初ゲスト！ケンドーコバヤシが登場

博多華丸・大吉とケンドーコバヤシ。本当に仲の良い芸人同士だからこそ実現したコラボ企画が決定。BS朝日の2番組が、5月21日（木）・28日（木）の2週連続で交差する。

普段の木曜よる10時台は、10時からは博多華丸・大吉が呑み食いする様子を楽しむ『家呑み華大』を、10時30分からはケンドーコバヤシが全国のビジホに宿泊する『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』を放送中。

このたび、21日の『家呑み華大』にケンコバが参戦し、28日の『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』に華丸が合流。放送時間をそれぞれ1時間に拡大し放送される。

2024年4月にレギュラー放送がスタートした『家呑み華大』は、ゲストが来るのは今回が初めて。華丸・大吉の2人は「最初のゲストはコバヤシくんがいい」と話していたそうで、まさに念願が叶う形となった。

ケンコバは、信頼を寄せる先輩とのコラボについて、「華丸さん、大吉さんとは一緒にいるのがあまりに自然なので、コラボ企画も普段の飲み会と変わらず楽しめるんじゃないかと思いました」とコメントしている。

◆会話はほぼプライベート「普段の華丸さんとコバヤシくん」

『家呑み華大』放送101回目にして初のゲスト参加という記念すべき収録。

さっそく「やっと来られました！」とケンコバが登場すると、博多華丸・大吉もテンション高く出迎える。

「さすがに放送101回目で、2人で話すことも尽きた」という華丸・大吉は、ケンコバを大歓迎。ケンコバも「これから、2人だけで過ごすのがつらいときはいつでも呼んでください」と、頼もしい助っ人ぶりをみせる。

パジャマを選ぶ際には、「3人といえばシブがき隊！（笑）」と往年のアイドルの名が飛び出し、のっけからトークがどこに行き着くのかまったくわからない展開に。

また、コラボ企画回ということで、用意されたこの日の肴は豪華バージョン。さらに、全国各地のビジホに泊まっているケンコバが厳選したオススメの酒の肴も5つ用意される。ところが、食べ物に対してかなり独特のこだわりを持つ華丸によって、極上の肴たちが予想もしない状況に置かれてしまうことに…。

3人の会話は、大吉が「普段の華丸さんとコバヤシくんそのまま」と言う通り、コロッケにかけるソースの好みから、あまりにおしゃれすぎて学生の頃には飲めなかったあるチューハイの思い出まで、親近感あふれるトークが満載。

さらに、25年8月に結婚し、今年めでたく長男が生まれたケンコバが、家族のことや子育てについて語る一幕も。“家庭人”としてのケンコバの一面が垣間見られるのも、絶大な信頼を寄せる華丸・大吉とのやりとりだからこそだ。