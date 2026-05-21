ラクオリア創薬<4579.T>が１０日ぶりに急反発している。同社は２０日の取引終了後、米Ｖｅｌｏｖｉａ Ｐｈａｒｍａ社に導出した４つの開発化合物のうち、１つの開発化合物について、動物用医薬品を開発するためのライセンスに関するオプション権を行使すると同社から連絡を受けたと発表した。ラクオリアはオプション行使料として一時金を受領することが確定したといい、手掛かり視されたようだ。



オプション権の行使に伴い、化合物の開発の進捗に応じた開発マイルストーンの支払いを受ける権利も取得した。動物用医薬品が販売に至った場合は、製品売上高に基づく販売ロイヤルティー及び売り上げマイルストーンをＶｅｌｏｖｉａ Ｐｈａｒｍａ社から受け取る可能性があるという。一時金は事業収益として計上する。今期の業績予想には織り込み済みとしている。



出所：MINKABU PRESS