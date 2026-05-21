ＮＪＳ<2325.T>が反発している。２０日の取引終了後に、子会社ＦＩＮＤｉが閉鎖空間や狭小環境での水中調査に対応した水中ドローン「ＦＦ２」を開発し、６月に予約販売を開始すると発表しており、好材料視されている。



新製品は、水中調査や映像の撮影に加え、位置情報や航行軌跡を統合的に取得・可視化できる調査支援システムを搭載し、調査から報告書作成までを一体的に行うことで調査業務の大幅な効率化を実現する。マンホールからの投入が可能なサイズで、最大水深３００メートル、最大速度４ノット、最長９時間の稼働により、厳しい環境下でも安定した調査が可能としている。



出所：MINKABU PRESS