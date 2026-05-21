島津亜矢が、デビュー40周年を記念したニューシングル『一日一生（いちじついっしょう）』を6月17日にリリースする。

（関連：Ms.OOJAが真っ向勝負で対峙した演歌 模倣ではなく、自身の歌唱スキルで作り上げた“ENKA”の世界）

今作は島津の恩師である作詞家 星野哲郎の事務所の協力のもと、著書や詩集、個人的な手紙など、故人の人柄に触れる資料の提供を受けて制作が進められた。

表題曲「一日一生」は、島津がデビュー15周年を迎えた当時に寄せられた寄稿文『泣きに来なくなった亜矢』から着想を得て誕生した楽曲。“一日一日を大切に生きろ”という愛情が込められた一曲となっている。作詞は久仁京介、作曲を原譲二が手掛けた。

カップリング曲「浜辺にて」は、朗読詩集『いろはにそらしど』に掲載された同名の詩から生まれた作品で、海をこよなく愛した星野哲郎の想いが綴られている。さらに3曲目には、島津亜矢の代名詞ともいえるセリフ入り長編作品『名作歌謡劇場』より「菊池寛原作『藤十郎の恋』より お梶」を収録。新たにボーカルを吹き込み直したものとなっている。

なお島津は6月11日開催の『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に出演予定。2027年1月には、13日に大阪 フェスティバルホール、23日に熊本 熊本城ホール、31日に東京国際フォーラム ホールAにて、デビュー40周年リサイタルを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）