暑い夏に向けて、下着も衣替えを！　ワコールから新しい夏ブラ［エアインブラ］新登場

ワコールが展開する「ワコール」ブランドは、夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで、自然なバストシルエットにととのえるブラジャー［エアインブラ］を新発売。5月14日よりワコールウェブストア、5月21日より全国の取扱店舗、ECサイトで順次展開します。

■軽さと通気性を追求した新しい夏ブラ

日本の夏（6〜8月）の平均気温は、さまざまな変動を繰り返しながら上昇し、2025年は記録的な暑さとなりました。

また、同社で実施したブラジャーのニーズ調査によると、2025年は、2024年と比較して「ムレないこと」に対するニーズが高くなっていることがわかっています（※）。

こうした背景を受け、夏の暑さに対応できる通気性や軽さと、きれいなバストシルエットの両立を重視したブラジャー［エアインブラ］を開発。

同商品は、軽さと通気性を追求し、薄くて小さい花びら型パッドにチュールを重ねたカップ構造により、ムレにくく軽いつけごこち。バック部分には接触冷感素材を使用し、涼しく快適に着用できます。

また、花びら型パッドと脇布でバストを持ち上げ、きれいなバストシルエットにととのえます。カップ脇とバックのフラット仕上げで、脇や背中にくいこみにくい設計です。

「ワコール」ブランドでは洋服の衣替えのように、ブラジャーも季節に合わせてアップデートする“下着の衣替え”を提案し、暑い夏を快適に楽しめるようサポートします。

（※）調査期間：24年10-12月、25年10-12月 調査対象：15〜69歳女性9,000人 調査方法：インターネット調査

［エアインブラ］商品ページ：https://store.wacoal.jp/disp/01_BXB427.html

■ ［エアインブラ］の特長

●「ワコール」ブランドから、夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで自然なバストシルエットにととのえる新しい夏ブラ［エアインブラ］が登場。

●薄くて小さい花びら型パッドにチュールを重ねたカップ構造により、軽やかなつけごこちと自然にととのったバストラインを両立。カップ脇とバックはフラット仕上げで、脇や背中にくいこみにくい設計です。

●洋服のように、ブラジャーも季節に合わせてアップデートする“下着の衣替え”を提案し、暑い夏を快適に楽しめるようサポートします。

■商品概要

◇ブラジャー

品番：BXB427

希望小売価格：8,690円

サイズ：（D・E・F） 65・70・75・80

カラー：BL（ブラック）・GY（サンドグレー）・OR（オレンジ）

＜商品特長＞

夏の暑さに対応する軽やかなつけごこちで自然なバストシルエットにととのえる新しい夏ブラ。薄くて小さい花びら型パッドにチュールを重ねたカップ構造により、軽やかなつけごこちと自然にととのったバストラインを両立。カップ脇とバックはフラット仕上げで、脇や背中にくいこみにくい設計。

（1）薄くて小さい花びら型パッドなのに、バストを持ち上げてととのえてくれる。

（2）通気性がある素材を使用することで、ムレにくく快適。

◇ショーツ

［ノーマルショーツ］

品番：PXB127

希望小売価格：3,850円

サイズ：M・L

カラー：BL（ブラック）・GY（サンドグレー）・OR（オレンジ）

＜商品特長＞

浅めのはきこみ丈ですっきりとした印象に。本体には軽やかな素材を使用し、ここちよい着用感に仕上げました。バックの裾を切りっぱなしにすることで、洋服にひびきにくくボトムもきれいに着こなせるデザイン。透け感のあるチュールにリバーレースのアップリケを重ねることで、洗練された美しさを表現した一枚です。

［Tバックショーツ］

品番：PXB427

希望小売価格：3,850円

サイズ：M

カラー：BL（ブラック）・GY（サンドグレー）・OR（オレンジ）

＜商品特長＞

透け感のあるチュールにリバーレースのアップリケを重ねることで、洗練された美しさを表現しました。2本の大胆なループデザインがアクセントとなる上品な一枚です。

（エボル）