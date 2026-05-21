白血病の再発で視覚に障害のある三重県亀山市の中川桃子さん（３６）が４月末、大相撲の元大関琴風で津市出身の中山浩一さん（元尾車親方）（６９）、史枝さん（６８）夫妻に会うため、東京都中央区の自宅を訪ねた。

中山さんは頸髄損傷で一時は首から下がまひした経験を持つ。「人生を変える困難に直面した時、人はどう生きていくのか」。３人は２時間半、それぞれの体験を交えて語り合った。３人のやり取りを３回に分けて伝えます。（三木修司）

３人は互いの呼び名を決めた。中川さんは「桃ちゃん」、夫妻は「親方」「おかみさん」。オンライン上もその通り表記します。

巡業先で転倒し、「首から下の感覚がゼロ」…中山浩一さん

なかやま・こういち

１９５７年津市生まれ。元大関琴風。７１年７月、佐渡ヶ嶽部屋から初土俵。優勝２度。尾車親方として豪風（押尾川親方）、嘉風（中村親方）ら関取１２人を育てた。相撲協会の事業部長など歴任。現ＮＨＫ大相撲中継の専属解説者。８６年１月、元スイス航空客室乗務員の史枝さんと結婚。

親方が頸髄を痛めたのは２０１２年４月。桃ちゃんが初発の白血病の治療を終えた頃のことだ。巡業先の福井県小浜市の体育館で転倒し、頭部をしたたかに打ちつけた。救急搬送されたが首から下がピクリとも動かない。「感覚がゼロ」のため、体があるのかないのかも分からなかった。

東京から駆けつけたおかみさんは、その姿を「操り人形のように首から下がぶらんぶらんだった」と振り返る。対面した妻への第一声は「ママ、ごめん」。鮮明な意識とは裏腹に、先のことを憂える不安からにじみ出た言葉だった。

東京の慶応大学病院への転院が決まった。早朝、民間救急車で小浜の病院を出発した。硬いベッドに横たわる親方と狭い椅子で付き添うおかみさん。ガタガタと揺れる道中、耐え難い不安が夫妻の脳裏をよぎる。

「ああ、俺の人生は終わったなあ」「親方がこういう状況だと弟子を指導できない」「尾車部屋を閉めて弟子はどこかに転籍させようか」。

「元の体に戻らないなら、死なせてくれ」

慶応大学病院に到着後、思わぬ事態に直面した。

小浜から東京までは８時間。寝たきり状態で血流が悪くなり、親方の尻に皮膚や組織が壊（え）死（し）する大変な褥（じょく）瘡（そう）（床ずれ）ができた。体重は１１５キロほどあったため、症状は骨がのぞくほど深刻だった。血だらけのガーゼが大量に入ったビニール袋を運ぶ看護師の姿が見えた。「それなのに自分は痛くもかゆくもない。俺の尻は一体、どうなっているんだ」。たった８時間でできた褥瘡の跡が消えるまで半年かかったという。

頸髄損傷は想像以上に深刻だった。主治医の説明を聞くのもつらかった。

「頸部を打っただけなら２、３日で感覚が戻る。戻らないところをみると状態はよくない。早急に手術をしましょう」

神経の束が通る頸髄がつぶれている。首の骨を切って空間を作り、神経の束をほぐす手術だと説明を受けた。ただ、医師は「どこまで治るのかは、やってみなければ分からない」。賭けともいえる手術だった。

温厚な親方も気持ちが高ぶっていた。「俺はいったいどうなるんだ」「どうしてくれるんだ」と医師を責めた。「元の体に戻らないのなら、死なせてくれた方がましだ」とも迫った。

その都度、医師は夫妻に話しかけた。「薄紙をはがすように、薄紙をはがすように、良くなっていく。急にではありません。神経は１ミリずつ伸びます。３年頑張ってください。３年までは上向きにいくでしょう」

白血病で視覚障害「なんで私が」…中川桃子さん

なかがわ・ももこ

１９９０年亀山市生まれ。藤田保健衛生大（現藤田医科大）で看護師、保健師の資格を取得。白血病を克服し「誰もが暮らしやすい共生社会」を目指すユニバーサルデザイン（ＵＤ）アドバイザー。小中学校や高校、大学、地域などで「あなたに何ができるか考えて」と実体験を自分の言葉で語る講演が好評だ。

乗り越えられるとは思えないダメージと明日が見通せないつらさ。それがどれほど過酷なことか、桃ちゃんが話を引き取った。

白血病が再発と診断されたのは１７年８月だった。「初発の寛解から５年が過ぎ、医師から完全寛解のお墨付きも得ていたから全くのイレギュラー」。治療のつらさは体験済みで、「死と引き換えでも二度と受けたくなかった」。翻意したのは新婚３か月だった夫の大樹さん（３７）を思ってのことだった。

それなのに……。治療の効果で意識が戻った時、自身の目が見えないことに気付く。視覚障害は突然、降ってきた。「それから２年ぐらいは『生きることを終わりにしたい』『なんで私なんだ』という思いが続いた」と胸中を明かした。

絶望でしかない。それでも親方と桃ちゃんは、人生の突破口を自力で見いだしていく。

両面のデザインが違う名刺

夫妻の自宅はタワーマンションの高層階にある。笑顔で迎えられた中川さんは快活なトークで自己紹介すると、両面のデザインが違う名刺を差し出した。

「片面は弱視の人でも見やすいように白黒を反転させ、フォント（文字）も少し大きめにして点字を入れました。もう片面は桜の花を様々にあしらった私の好きなデザインです」。名刺は横書きで、片隅に半円状にへこんだ小さな切り欠きがある。点字を読む時「こっちが下ですよ」と教えてくれる大切なサインだ。誰もが使いやすい「ユニバーサルデザイン（ＵＤ）」に夫妻は「なるほどねえ」と感心していた。

今度は史枝さんがパノラマの広がる大きな窓に向かい、「右手が東で左手が西よ。正面には東京スカイツリーが見え、その左のほうに東京タワー。左手下が築地市場跡。跡地には大きなスポーツスタジアムが建つのよ」と案内した。

中川さんは、昔見た記憶を頭の中に描き、その風景を思い浮かべながら「スタジアム工事の進行が日々見られるのも素敵ですね」と目を輝かせた。