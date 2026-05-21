唐沢寿明、キャリアの中で唯一の“失敗”を明かす ジョーク交えながら自虐「こういう人はやっちゃダメ」
俳優の唐沢寿明（62）が20日放送のTBS系バラエティー『ニノなのに』（後8：54）に出演。“唯一”という失敗を明かした。
【写真】「めちゃくちゃカッコええ」唐沢寿明＆山口智子夫妻の“ポルシェ”に乗った2ショット
今回、ゲストかつ司会という大役を任された唐沢。馴染みのない光景ながらも、冒頭から淡々と司会をこなすと、二宮和也（嵐）も「なんか…うまいな」とつぶやいた。続けて二宮から「司会ってありましたっけ？」と聞かれると、「僕のキャリアの中で唯一の失敗作…」と切り出し「クイズ番組の司会をやったことあって、全編カンペ読んでて失敗しました」と明かした。
また「カンペくんって呼ばれちゃったんですよ」と付け足し、共演者を驚かせると「それは嘘ですけど」とニヤリ。「こういう人は、（司会）やっちゃダメなんです。今日は多分、何とかなるじゃないですか。あんまり読んでいないで、いきなりでこれだけ何とかなるんだから」と語り、共演者の笑いを誘っていた。
【写真】「めちゃくちゃカッコええ」唐沢寿明＆山口智子夫妻の“ポルシェ”に乗った2ショット
今回、ゲストかつ司会という大役を任された唐沢。馴染みのない光景ながらも、冒頭から淡々と司会をこなすと、二宮和也（嵐）も「なんか…うまいな」とつぶやいた。続けて二宮から「司会ってありましたっけ？」と聞かれると、「僕のキャリアの中で唯一の失敗作…」と切り出し「クイズ番組の司会をやったことあって、全編カンペ読んでて失敗しました」と明かした。
また「カンペくんって呼ばれちゃったんですよ」と付け足し、共演者を驚かせると「それは嘘ですけど」とニヤリ。「こういう人は、（司会）やっちゃダメなんです。今日は多分、何とかなるじゃないですか。あんまり読んでいないで、いきなりでこれだけ何とかなるんだから」と語り、共演者の笑いを誘っていた。