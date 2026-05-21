赤色灯を装着するなど、覆面パトカーに似せた違法改造車を飲酒運転して事故を起こしたとして、警視庁が、埼玉県戸田市の無職の男（２３）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致傷）と道路交通法違反（整備不良）容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。

逮捕は１９日。

捜査関係者によると、男は昨年１２月２１日午前１時２０分頃、東京都練馬区春日町の区道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、違法に改造した乗用車を運転して電柱に衝突し、助手席の会社員女性（２２）に胸の骨を折る重傷を負わせた疑い。容疑を認めている。

車は、道路運送車両法の保安基準で禁止された赤色灯が装着可能で、サイレンが鳴る違法な改造が施されていた。

男は、アルバイト先の飲食店から帰宅中、サイレンを鳴らして赤色灯を点灯させ、「緊急車両通行します」などと周囲に響かせながら、信号無視や速度違反などを１０回以上繰り返していたという。

バイト中に飲酒しており、事故後の呼気検査で基準値を超えるアルコール分が検出された。

男は、「他人と違う車に乗りたくて、友人に改造を依頼した」「覆面パトカーかもしれないと思われることに特別感があって面白そうだと思った」などと話したという。

同庁は、男の依頼を受けて昨年４〜７月頃に違法改造をしたとして、友人の会社員の男（２２）（埼玉県戸田市）も道路運送車両法違反（不正改造）容疑で１９日に逮捕した。

助手席の女性（同市）も２１日、道交法違反（整備不良）容疑で東京地検に書類送検された。走行中に赤色灯を取り付けるなどしており、同庁は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。