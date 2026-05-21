「パドレス−ドジャース」（２０日、サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手が４月２２日のジャイアンツ戦以来、約１カ月ぶりに「１番・投手兼指名打者」で出場。初回先頭打者で初球を捉えて、５月１２日・ジャイアンツ戦以来８日ぶりの８号を放った。

パドレスの先発右腕・バスケスの真ん中高め、ボール気味の１５３キロを振り抜くと、高々と舞い上がった打球は中堅右へ着弾。球場が大熱狂となり、ＮＨＫで解説を務めた今中慎二氏（元中日）はいきなりのアーチに「ややボール気味ですけど。強引にはいっていないですね」と話し、「私たちが準備不足でした」と苦笑いした。

大谷は１２日に７号ソロを放った後、１３日・同戦は球団方針により、投手専念で先発。７回無失点で３勝目を挙げた。１４日・同戦は疲労軽減のため、今季４４試合目で初めてスタメンを外れ、代打として待機。そのまま出番がなかった。

１５日・エンゼルス戦で３日ぶりに野手として出場すると、同戦からこの試合までの５試合は１９打数で打率・５２６と復調。現在４試合連続マルチ安打で・２４０だった打率を・２７２まで上げていた。

この日の試合前にはロバーツ監督は「完全に復調したとは言えないが、かなり近づいてきていると思う」と“辛口”の評価を受けていたが、結果で応えた。

この試合はパドレスとの首位攻防３連戦最終戦。シリーズ勝ち越し、自身の４勝目を懸け、約１カ月ぶりにリアル二刀流で挑んでいる。