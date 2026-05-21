ATMから現金1億円以上を盗んだALSOK警備員「風俗や高級ブランド」以外のカネの“使いみち”

警備会社社員がATMからカネを盗んだ

「人生がどうでもよくなった」

ATMから現金約１億3500万円を盗んだ57歳の警備員は、警察の調べに対し、こう供述したという。

「’26年５月10日、警視庁築地署は窃盗の疑いで、警備会社『ALSOK』グループの元社員・大山剛容疑者（57）を逮捕しました。’25年12月26〜30日、東京都中央区の銀行ATMに入っていた現金約１億3500万円を数回に分けて盗んだとされます。大山容疑者はATM管理の現場責任者で、現金の運搬や菅理を担当していたそうです」（全国紙社会部記者）

５月13日の朝９時ごろ、大山容疑者の身柄が検察に送られた。築地署の護送口に現れた大山容疑者はうつむきながら下を見つめ、カメラマンに視線を向けることはなかった。警察にうながされるまま、力が抜けたように歩くその姿からは、確かにすべてが「どうでもよくなった」ように見えたのだった。

今年１月、大山容疑者が勤務していた警備会社が抜き打ち検査をしたところ、現金不足が判明したことから事件が発覚したのだという。前出の社会部記者が続ける。

「大山容疑者が同僚の目を盗んで現金を自分のバッグに詰める様子が防犯カメラに映っていたため、築地署に相談したということです。大山容疑者は今年１月下旬、病気を理由に欠勤して以降、都内の家にも帰らず、行方がわからなくなっていました。国内のホテルなどを転々としていたようですが、今月10日、京都府内のホテルで確保されたのです。

大山容疑者は『両親が亡くなり、仕事にも不満があって、人生がどうでもよくなったので盗んだ』と供述し、容疑を認めているということです。勤務先は今年１月下旬に懲戒解雇されています」

本来ならば顧客の資産を守る側の人間が犯罪に手を染めた事件といえば、’25年１月14日に逮捕された三菱UFJ銀行・元行員の山崎（逮捕時は今村）由香理服役囚（48）が記憶に新しい。山崎服役囚は支店の貸金庫から顧客の金塊や現金を盗んだとして窃盗罪に問われ、すでに懲役９年の刑が確定している。

「預けたら安心」してはいけない

警備員による窃盗の場合、被害に遭うのは金融機関や警備会社であり、個人の預金が直接目減りするわけではない。しかし、貸金庫から個人の資産が盗まれた場合、被害は顧客自身に直結する。信頼すべき管理者の「内部犯行」から自身の資産をどう守るべきか、防犯アドバイザーの松丸俊彦氏に話を聞いた。

松丸氏は「『預けっぱなしにできる』という貸金庫のメリットを否定することにもなりますが、防犯アドバイザーとしての立場からは、金融機関の強固なシステムを信用しつつも完全に任せきりにするのではなく、『自衛の意識』を持つことが、これからの時代の資産防衛には必要」として、次のようにアドバイスする。

「貸金庫を狙う場合、『長期間開けられていない』金庫をターゲットにする傾向があります。『預けたら安心』と放置するのではなく、年に１〜２回、不定期に点検に行くことが重要です。管理する側に『不定期に確認に来る客だ』と認識させることが、最大の防犯につながります。そして、預けているものを常に把握しておくこと。万が一盗難に遭った際、『何が入っていたか』を証明できるようにしておくことが不可欠です。

そのためには預ける品物はすべてスマートフォンなどで撮影して画像として残しておくとよいでしょう。高級時計などシリアルナンバーがあるものは番号を控える、ナンバーがない骨董品や宝石類などは、特有の傷など特徴がわかるように接写しておけば安心できます」

一方、「金融機関が信用できないからといって、資産をタンス預金など自宅での保管に戻すのは非常に危険」だという。

「空き巣や強盗などの犯罪被害、あるいは火災による焼失など、自宅保管のリスクは金融機関の内部犯行リスクよりもはるかに高いため、推奨できません。

資産を分散させる場合も『半分を銀行に、半分を自宅に』とするのは誤り。資産が多く、一つの貸金庫に預けるのが不安な場合は、別の金融機関なり別の支店なり、複数の貸金庫を借りて分散させるのが、防犯上の正しいリスク分散の手法です」

盗んだカネの使いみちについて「風俗や競馬、高級ブランド品の購入に充てた」と供述していた大山容疑者だが、京都のホテルで身柄を確保された際、大山容疑者はブランド品と盗んだ現金の約半分を持っていたという。「大金を盗んで盛大に使おうと思った」と供述したというが、姿をくらましてから約３ヵ月で使い切るには「大金」過ぎたのかもしれない。

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取材・文：中平良