＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】全然動かない！衝撃の取組（実際の様子）

24歳“史上最強新弟子”が背筋力265kgの逸材を撃破。衝撃の取組に「ガチで横綱レベル」などと驚きの声が相次いで寄せられた。

注目が集まったのは三段目六枚目・旭富士（伊勢ヶ濱）と幕下最下位格付出・大森（追手風）の取組。

序ノ口デビューから優勝決定戦も含めて連勝街道を直走っている旭富士は、モンゴル出身で研修生時代から伊勢ヶ濱の関取衆と五分以上に渡り合い、“史上最強の新弟子”の異名を誇る。入門当時の師匠で現宮城野親方（元横綱・旭富士）からしこ名を継承している。

一方、金沢学院大で全日本相撲選手権準優勝し、追手風部屋に入門した大森はその凛々しい顔立ち、さらに筋肉質な肉体美などにも注目が集まっている。旭富士は24歳、大森は22歳と、角界のホープとして期待度は高い。

そんな旭富士と大森はお互い全勝で十一日目に対決を行うことに。話題性も豊富な2人ということもあり、取組前から大きな注目が集まっていた。

立ち合いで大森は右を差すも長らくこう着状態が続いた。25秒が経過した頃、大森が先に動くと、旭富士の寄りに後退してそのまま土俵を割った。これで旭富士は今年一月場所で経験した序の口から20連勝を飾った。一方の大森は初黒星を喫した。

背筋力265kgを誇る大森でも旭富士を全く動かせずだったこの取組。相撲ファンにもその衝撃が大きかったようで、「レベチやな」「まて（笑）モノが違い過ぎ（笑）」「さすが怪物だな」「これは大関は楽勝やな」「バケモノやんけ」「正直格が違い過ぎた」「ガチで横綱レベル」「全然うごかねーもん」などと驚きの声が続々と寄せられていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）