米米CLUB「浪漫飛行」を徹底考察 NHK『名曲考察教室』に高橋成美が登場「楽しくて、ずっとワクワクしていました」
昭和・平成の名曲の歌詞を考察し、自由な発想で味わい尽くすNHKの音楽番組『名曲考察教室』。レギュラー後2回目の放送（5月28日）は、平成初期を代表する名曲のひとつ、米米CLUBの「浪漫飛行」をテーマに“考察”を届ける。
【写真】楽しそう！米米CLUB「浪漫飛行」の“考察”に挑む出演者たち
同曲は、航空会社のキャンペーンソングとしても親しまれ、誰もが歌い出したくなるようなフレーズとともに、CD売り上げ170万枚を超える国民的ヒット曲となった。番組では、この名曲の歌詞を徹底的に考察し、独自のミュージックビデオを制作する。
考察を担当するのは、ミラノ・コルティナオリンピックでの名解説が話題を呼んだ、元フィギュアスケート選手の高橋成美と、言葉を愛する漫才師・橋本直（銀シャリ）。さらに、ご意見番として、当時「浪漫飛行」に励まされたという大久保佳代子が登場する。
この名曲の歌詞から、自身が人生を捧げてきたフィギュアの世界を読み取った高橋に、歌詞を巧みによみ替え、“考察ハイ”に到達した橋本――大盛り上がりの考察の行方に注目だ。
■出演者メッセージ
▼バナナマン・設楽統（MC）
大久保さんも僕も、「浪漫飛行」が流行った時期をリアルタイムで過ごした世代なので、三十何年経って、こんな時代を、当時想像していたかな…と感傷に浸ってみたり、時代と共に聞いたときの感じ方も違いました。お二人の考察も、高橋さんの世界にはすごく感動したし、橋本くんの考察も今までにない独特のアプローチでおもしろかったです。考察はやはりその人が見えるのが魅力ですね、お二人の心の内を少し覗けた気がしました。
▼高橋成美
自分が考えたことを、みんなに共有できたのも嬉しかったし、他の人が考えた考察を聞くと、キーワードの違い次第で、同じ歌詞がこんなにも別の意味を持つ。しかも、それが全部しっかり繋がっていく。初めは全く見えてこなかったストーリーでも、主人公が一人誕生した時に、どんどん、どんどん見えてくる、この情景がすごく新鮮で楽しくて、ずっとワクワクしていました。
▼銀シャリ・橋本直
元々、面白い番組始まったなーと思っていたら、まさか自分にお声掛け頂けるとは。今回の考察は、ある時パッと浮かんできましたね。一個ハマれば全部繋がるんですよね。考察ハイというか、「え、じゃあそれもそうや！これもそうや！」って。で、最後にその考察がミュージックビデオになるところは、ちょっとした脚本家になった感じもあるんで。もう空想好き、妄想好きからしたら最高に楽しい番組でした。
▼大久保佳代子
私も軽く考察しましたが、みんなの考察がそれぞれ全然違って、その角度から来たか！と。やっぱりその人の人生をもとにした考察だからこそ、より歌詞が染みてくるし、感情がすごく揺さぶられました。ミュージックビデオも、胸にグンとくるものがあって、ちょっとした映画とまでは言わないですけど、本当にいい作品を見させてもらいました。
■放送予定
5月28日（木） 午後8：15〜午後8：42 ＜NHK総合＞
※一部地域を除く
※NHK ONEで同時・見逃し配信予定
【写真】楽しそう！米米CLUB「浪漫飛行」の“考察”に挑む出演者たち
同曲は、航空会社のキャンペーンソングとしても親しまれ、誰もが歌い出したくなるようなフレーズとともに、CD売り上げ170万枚を超える国民的ヒット曲となった。番組では、この名曲の歌詞を徹底的に考察し、独自のミュージックビデオを制作する。
この名曲の歌詞から、自身が人生を捧げてきたフィギュアの世界を読み取った高橋に、歌詞を巧みによみ替え、“考察ハイ”に到達した橋本――大盛り上がりの考察の行方に注目だ。
■出演者メッセージ
▼バナナマン・設楽統（MC）
大久保さんも僕も、「浪漫飛行」が流行った時期をリアルタイムで過ごした世代なので、三十何年経って、こんな時代を、当時想像していたかな…と感傷に浸ってみたり、時代と共に聞いたときの感じ方も違いました。お二人の考察も、高橋さんの世界にはすごく感動したし、橋本くんの考察も今までにない独特のアプローチでおもしろかったです。考察はやはりその人が見えるのが魅力ですね、お二人の心の内を少し覗けた気がしました。
▼高橋成美
自分が考えたことを、みんなに共有できたのも嬉しかったし、他の人が考えた考察を聞くと、キーワードの違い次第で、同じ歌詞がこんなにも別の意味を持つ。しかも、それが全部しっかり繋がっていく。初めは全く見えてこなかったストーリーでも、主人公が一人誕生した時に、どんどん、どんどん見えてくる、この情景がすごく新鮮で楽しくて、ずっとワクワクしていました。
▼銀シャリ・橋本直
元々、面白い番組始まったなーと思っていたら、まさか自分にお声掛け頂けるとは。今回の考察は、ある時パッと浮かんできましたね。一個ハマれば全部繋がるんですよね。考察ハイというか、「え、じゃあそれもそうや！これもそうや！」って。で、最後にその考察がミュージックビデオになるところは、ちょっとした脚本家になった感じもあるんで。もう空想好き、妄想好きからしたら最高に楽しい番組でした。
▼大久保佳代子
私も軽く考察しましたが、みんなの考察がそれぞれ全然違って、その角度から来たか！と。やっぱりその人の人生をもとにした考察だからこそ、より歌詞が染みてくるし、感情がすごく揺さぶられました。ミュージックビデオも、胸にグンとくるものがあって、ちょっとした映画とまでは言わないですけど、本当にいい作品を見させてもらいました。
■放送予定
5月28日（木） 午後8：15〜午後8：42 ＜NHK総合＞
※一部地域を除く
※NHK ONEで同時・見逃し配信予定