アントニオ・コンテはシーズン終了後にナポリを去ることになりそうだ。『La Gazzetta dello Sport』は、契約期間が1年残っているものの、双方合意による契約解除になると報じた。



コンテは2024年7月にナポリの監督に就任。1年目でチームをセリエA優勝に導き、2年目となる2025-26シーズンも2位と好順位につけ、すでに来季のチャンピオンズリーグ出場を決めている。





コンテの今後の去就は未定だが、まずは家族とともに休暇を取る予定であり、その後将来について考えるとのこと。コンテはワールドカップ出場を逃したイタリア代表の次期監督最有力候補ともいわれている。コンテが退団するナポリはすでに次期監督候補を探している。そのなかでも最有力とされるのが、現在ラツィオを率いるマウリツィオ・サッリだとも同紙は報じている。サッリは過去に3シーズンにわたってナポリを指揮。2017-18シーズンには勝ち点91を獲得したものの、あと一歩のところでスクデットに届かなかった。サッリはナポリ監督就任に前向きな姿勢を見せているとのこと。ナポリは、2年契約+1年の契約延長オプションを用意しており、年俸は350万ユーロ＋ボーナスとなる見込みだ。また、ナポリはサッリの監督就任が実現しなかった場合、ACミラン監督のマッシミリアーノ・アッレグリに監督オファーをするという。ナポリにタイトルをもたらし、再び欧州の舞台に導いたコンテの功績は大きい。後を継ぐ監督は国内タイトルにくわえて、欧州の舞台でも結果を残すことが求められそうだ。