アントニオ・コンテがナポリ退団へ ナポリの次期監督候補は？
アントニオ・コンテはシーズン終了後にナポリを去ることになりそうだ。『La Gazzetta dello Sport』は、契約期間が1年残っているものの、双方合意による契約解除になると報じた。
コンテは2024年7月にナポリの監督に就任。1年目でチームをセリエA優勝に導き、2年目となる2025-26シーズンも2位と好順位につけ、すでに来季のチャンピオンズリーグ出場を決めている。
コンテが退団するナポリはすでに次期監督候補を探している。そのなかでも最有力とされるのが、現在ラツィオを率いるマウリツィオ・サッリだとも同紙は報じている。サッリは過去に3シーズンにわたってナポリを指揮。2017-18シーズンには勝ち点91を獲得したものの、あと一歩のところでスクデットに届かなかった。
サッリはナポリ監督就任に前向きな姿勢を見せているとのこと。ナポリは、2年契約+1年の契約延長オプションを用意しており、年俸は350万ユーロ＋ボーナスとなる見込みだ。
また、ナポリはサッリの監督就任が実現しなかった場合、ACミラン監督のマッシミリアーノ・アッレグリに監督オファーをするという。
ナポリにタイトルをもたらし、再び欧州の舞台に導いたコンテの功績は大きい。後を継ぐ監督は国内タイトルにくわえて、欧州の舞台でも結果を残すことが求められそうだ。