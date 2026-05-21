先月（4月）、岡山県倉敷市の国道でパトカーを「ほうきのような棒」で叩いた疑いで建設作業員の少年（16）が逮捕されました。

【写真を見る】パトカーをほうきのようなもので2回殴った疑い 建設作業員の少年（16）を逮捕 深夜にバイクの空ぶかしで近隣から苦情の通報→駆け付けたパトカーを殴って逃走か【岡山】

警察によりますと、少年（16）は4月30日午前1時15分ごろ、JR倉敷駅の南口付近で友人が運転するバイクの後部座席に乗車し、騒音苦情に関する110番通報に対応していたパトカーと対向したさいに、所持していた「ほうきのような棒」でパトカーの右前部付近を2回殴り、公務を妨害した疑いが持たれています。

GW中の深夜に「バイクを空ぶかし」か

4月30日、午前1時5分ごろ、「倉敷駅南口付近でバイク２、３台が空ぶかししている」という内容の通報があり、倉敷警察署のパトカーが現場に急行しました。少年はその際に、パトカーを「ほうきのような棒」で殴り逃走したとみられています。

パトカーには警察官3人が乗っていましたが、けがはありませんでした。

倉敷警察署では、その後、防犯カメラの映像などから少年の容疑を特定し、きょう（21日）逮捕したものです。調べに対して少年は「一人で叩いた」と話し、容疑を認めています。

警察はバイクを運転していた男性（10代）に対して任意で話を聞いています。