◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投打同時出場した試合では今季初となる8号本塁打を放った。

初回の第1打席、相手先発・バスケスの第1球、高め95・5マイルの直球を振り抜くと、高く上がった打球は中堅右に着弾。初球を先頭打者アーチとし、敵地ファンも騒然となった。

本塁打は12日（同13日）のジャイアンツ戦で放って以来、6試合ぶり。投打同時出場した試合は今季4試合目で初アーチとなった。5月に入って打撃成績が低下していたこともあり、直近3試合の登板は投手に専念。それでも13、14日（同14、15日）のジャイアンツ戦2試合を打者として休養したことで、ロバーツ監督が「数日休ませてリセットできたことも良かった」と語ったように復調の気配を見せ始め、前日19日（同20日）まで4試合連続でマルチ安打をマークしている。

いきなりの一発にファンからは「真骨頂」「久々の二刀流楽しみ」「伝説の日となるか！？」「完全復活だね」などの声が上がった。