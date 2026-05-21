5月21日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日は"傘の置き忘れ"に気をつけて

きょう日中いっぱいは雨が続く見込みです。現在も局地的に雨雲が発達していて、昼頃にかけて雨が強まる所がありそうで、雷にも注意をしてください。前線が九州の北にあり、南から暖かく湿った空気が流れ込むため、いったん梅雨のような天気になっています。この後、前線は次第に南下し、夜には雨がやんでくる見込みです。西の天草地方は夕方ぐらいには止んでくる見込みですので"傘の置き忘れ"には気をつけてください。

"運動会"なんとか大丈夫か

明日は晴れの天気が戻りそうです。前線が南に離れることでカラッとした空気に変わり、洗濯物はよく乾きそうです。また、土日の雨があまり降らない予想に変わってきました。土曜日の午前中は晴れ、日曜日は曇りの予想で、運動会はなんとか大丈夫そうです。

明子のささやき

今日は二十四節気の小満（しょうまん）です。大地が満ちてくるような印象ですね。草木が生い茂って、いろいろな生命に満ちあふれる時季です。いろいろな草も出てくるし植物も育っていく、あとカエルなど色々な生き物も出てきますね。やはり潤いがあって暖かくなってくると、一気に動き始めますよね。アジサイも見かけました。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。