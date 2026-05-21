BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンノア」の予約を5月22日16時よりプレミアムバンダイにて受け付ける。価格は9,900円。商品の発送は11月を予定している。

本商品は、太古より全宇宙の平和を守り続ける伝説の存在「ウルトラマンノア」を円谷プロダクション造形部門LSSの協力のもと、劇中のイメージで立体化したもの。様々なポーズを取らせても破綻しないプロポーションで、約150mmのサイズに落とし込まれている。

「ウルトラマンノア」のアクションのために必要な可動域を網羅しており、劇中の様々なポーズを再現可能。胸部には一部軟質素材を採用することで、よりダイナミックなポージングが可能になっている。また、肘関節に搭載された引き出しギミックにより、深く肘を曲げることができる。さらに、背部の「ノアイージス」の根元にボールジョイントを採用しており、表情付けができる。

「ウルトラマンノア」が劇中で使用する「ライトニングノアエフェクトパーツ」および「ノアインフェルノエフェクトパーツ」が付属。「ダークザギ」との激闘をイメージしてディスプレイできる。

(C)円谷プロ