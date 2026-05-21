春ドラマでハマり役だと思う「STARTO社タレント」ランキング！ 2位「井ノ原快彦」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント出演の春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。
現在、春ドラマとしてさまざまな作品が放送されています。ドラマには、ベテランから若手までSTARTO社のタレントたちが出演して活躍中です。
それでは、「春ドラマでハマり役だと思うSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）に出演する井ノ原快彦さんです。
同作は、土屋太鳳さんとtimelesz・佐藤勝利さんがダブル主演を務める、所轄の枠を越えて事件に挑む“移動捜査課”を描くオリジナル刑事ドラマ。『相棒』、『特捜9』、『刑事7人』など、数々の人気ドラマを生み出してきたテレビ朝日の「水曜よる9時」に登場した作品として話題を集めています。
『特捜9』に出演していた井ノ原さんは、今回は移動捜査課の課長・赤瀬則文を担当。頼れるチームリーダーとなり、元気で明るい井ノ原さんにピッタリの役です。
回答者からは、「井ノ原さんの演技はいつも安定していて、口調も聞き取りやすくいい」（40代女性／愛知県）、「井ノ原くんの落ち着いた演技がすき。上司役がピッタリ」（50代女性／神奈川県）、「リーダーキャラも渋いビジュアルも良い」（40代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
1位は、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務める中島健人さんでした。
同作は、北九州市・門司港にあるコンビニが舞台で、町田そのこさんの同名小説を原作としたハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。お店を訪れるお客さんを中心に物語が展開し、中島さんはフェロモンを垂れ流す超イケメン店長の志波三彦を演じています。
さらに、三彦の兄・志波二彦も中島さんが一人二役で担当。二彦は髪はボサボサ無精ひげのワイルドな風貌で、性格もビジュアルも正反対の兄弟を丁寧に演じています。
回答者からは、「これぞ中島健人って感じが思いっきり出てる。キャスティングの方ありがとう！」（30代女性／神奈川県）、「当て書きかと思うほど、脚本にぴったりの人選だと思います」（50代女性／埼玉県）、「フェロモン店長ってまさにでしょう」（40代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
現在、春ドラマとしてさまざまな作品が放送されています。ドラマには、ベテランから若手までSTARTO社のタレントたちが出演して活躍中です。
それでは、「春ドラマでハマり役だと思うSTARTO社タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：井ノ原快彦（『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』）／51票
2位は、『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）に出演する井ノ原快彦さんです。
同作は、土屋太鳳さんとtimelesz・佐藤勝利さんがダブル主演を務める、所轄の枠を越えて事件に挑む“移動捜査課”を描くオリジナル刑事ドラマ。『相棒』、『特捜9』、『刑事7人』など、数々の人気ドラマを生み出してきたテレビ朝日の「水曜よる9時」に登場した作品として話題を集めています。
『特捜9』に出演していた井ノ原さんは、今回は移動捜査課の課長・赤瀬則文を担当。頼れるチームリーダーとなり、元気で明るい井ノ原さんにピッタリの役です。
回答者からは、「井ノ原さんの演技はいつも安定していて、口調も聞き取りやすくいい」（40代女性／愛知県）、「井ノ原くんの落ち着いた演技がすき。上司役がピッタリ」（50代女性／神奈川県）、「リーダーキャラも渋いビジュアルも良い」（40代女性／福島県）などの意見が寄せられました。
1位：中島健人（『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』）／59票
1位は、『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）で主演を務める中島健人さんでした。
同作は、北九州市・門司港にあるコンビニが舞台で、町田そのこさんの同名小説を原作としたハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。お店を訪れるお客さんを中心に物語が展開し、中島さんはフェロモンを垂れ流す超イケメン店長の志波三彦を演じています。
さらに、三彦の兄・志波二彦も中島さんが一人二役で担当。二彦は髪はボサボサ無精ひげのワイルドな風貌で、性格もビジュアルも正反対の兄弟を丁寧に演じています。
回答者からは、「これぞ中島健人って感じが思いっきり出てる。キャスティングの方ありがとう！」（30代女性／神奈川県）、「当て書きかと思うほど、脚本にぴったりの人選だと思います」（50代女性／埼玉県）、「フェロモン店長ってまさにでしょう」（40代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)