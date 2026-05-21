ONSENSEが、5thデジタルシングル「NONSENSE」を5月29日0時に配信リリース。同時にMVも公開される。

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新曲「NONSENSE」は、これまで掲げてきたマイペースというメッセージをさらに深く表現した楽曲。周りの期待や視線に流されず「そのまんまがいいよ」と歌い、“生きているだけで平和”だというメッセージを込めた一曲となっている。浮遊感のあるサウンドに加え、サビで繰り返される「NONSENSE」というフレーズが特徴。作詞はcorin.、浅葱 紡、作曲はsoundbreakers、浅葱 紡が手掛けた。

あわせて、配信リリースに先駆けて5月20日18時より、対象の音楽配信サービスで「NONSENSE」をPre-Add/Pre-Saveし応募した全員にオリジナル待ち受け画像をプレゼントするキャンペーンも実施される。応募期間は5月28日23時59分まで。対象サービスはApple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Musicとなっている。

また、6月27日にはduo MUSIC EXCHANGEにてファンミーティング『ONSENSEの湯沸かし会 その参』の開催も決定している。チケットは現在一般発売中。

（文＝リアルサウンド編集部）